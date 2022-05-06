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نسخة مجانية من «فورتنايت» على «آي فون»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 10:34 صباحا
نسخة مجانية من «فورتنايت» على «آي فون»
علامة «إكس بوكس» تتيح لعبة «فورتنايت» مجانا على أجهزة «آي فون» (أ ف ب)
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ستستفيد علامة «إكس بوكس» التجارية، المتخصصة بألعاب الفيديو والتابعة لشركة «مايكروسوفت»، من خدمات الحوسبة السحابية لتتيح لعبة «فورتنايت» مجاناً على الأجهزة المحمولة، التي تعمل بنظامي تشغيل «أي أو إس» أو «أندرويد».

وقالت المسؤولة عن تطوير المنتجات كاثرين غلوكستين في مدونة إنّ لعبة القتال الشهيرة التابعة لشركة «إبيك غايمز» ستكون أول لعبة مجانية مُتاحة عبر خدمة ألعاب «إكس بوكس» السحابية في البلدان الـ26 حيث تتوفر خدمة الحوسبة السحابية، وفق «فرانس برس».

عودة فورتنايت
تأتي عودة «فورتنايت» إلى أجهزة «أيفون» و«أيباد» بعدما حُذفت اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بـ«أبل» لمحاولة «إبيك غايمز» تجاوز نظام الدفع الخاص بـ»آبل» وانتهاكها قوانينها.

ورفعت «آبل» دعوى ضد «إبيك غايمز» التي اتّهمت الشركة المصنّعة لهواتف «آي فون» بممارسة الاحتكار في ما يتعلق بشراء السلع والخدمات من متجر تطبيقاتها.

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وأمر قاضٍ فدرالي أميركي في نوفمبر شركة «آبل» بتخفيف القيود المفروضة على خيارات الدفع الخاصة بمتجر تطبيقاتها، لكنه أشار إلى أنّ «إبيك غايمز» فشلت في إثبات أنّ «آبل» قد انتهكت مكافحة الاحتكار.

وستُتاح «فورتنايت» مجاناً عبر خدمة ألعاب «إكس بوكس» السحابية نتيجةً للشراكة مع «إبيك غايمز».

وأشارت غلوكستين إلى أنّ محبي اللعبة يستطيعون اللعب باستخدام الأجهزة التي تعمل بنظام «آي أو إس» أو «أندرويد»، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام «ويندووز» من خلال متصفحات الويب.

وتسيطر شركتا «غوغل» و«آبل» على سوق الهواتف إذ يعمل نظاما التشغيل الخاصان بهما على غالبية الهواتف الذكية في العالم.

وقالت غلوكستين «إنّها البداية بالنسبة إلينا»، مضيفةً «سنتعلم ونأخذ الملاحظات بالاعتبار، وسنتيح في الوقت المناسب مزيداً من الألعاب المجانية عبر الحوسبة السحابية».

مايكروسوفت
استجابت شركة «مايكروسوفت» لمنظمي مكافحة الاحتكار الذين يدققون في خطتها لشراء الشركة المصنعة لألعاب الفيديو «أكتيفيجن بليزرد»، مؤكدةً أنّ أي متجر تطبيقات تنشئه سيكون عادلاً مع الشركات.

وتحتاج خطوة «مايكروسوفت» لشراء الشركة بصفقة مقدرة بـ69 مليار دولار، إلى الحصول على موافقة عدد كبير من الجهات الناظمة في أوروبا والولايات المتحدة العازمة على التخفيف من سيطرة عمالقة التكنولوجيا.

وتنص المبادئ التي حددتها «مايكروسوفت» على السماح للشركات المطورة كلها بالوصول إلى متجر التطبيقات الخاص بها، إضافة إلى عدم فرض استخدام نظام الدفع الخاص بها للعمليات التي تُجرى داخل التطبيق.

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