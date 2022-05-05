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«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 04:25 مساء
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
شعار «تيك توك» (أ ف ب)
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أعلن تطبيق «تيك توك»، الأربعاء، أنه يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربا بالتالي من النموذج المُعتمد لدى المنصات المنافسة.

وأوضح التطبيق التابع لمجموعة «بايت دانس» الصينية في بيان أنه سيبدأ بدرس برنامج الأول «لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحفيين»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات التي تضم مئة ألف متابع على الأقل، مؤكدا تصميمه على «تطوير حلول نقدية.. ليشعر صناع المحتوى بأنهم مُقدرون ويتلقون المكافأة المناسبة».

وذكر موقع «بيزنس أوف أبس» المتخصص أن «تيك توك» الذي تجاوز عدد مستخدميه المليار العام الفائت حقق العام 2021 إيرادات بلغت 4.6 مليار دولار، وهو رقم يعادل الإيرادات الخاصة بتطبيق «سناب شات» الذي يتصفحه يوميا نحو 300 مليون مستخدم.

تطوير العروض
وكانت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو مثل «يوتيوب» و«إنستغرام» و«سناب شات» بدأت تنفيذ خطط تتعلق بمشاركة الأرباح.

وأعلن «تيك توك»، الأربعاء، كذلك تطورا في عروضه المخصصة للمعلنين، إذ ستصبح إعلاناتهم مرتبطة بمقاطع الفيديو المصنفة ضمن الـ4% الأكثر استقطابا للمشاهدات على المنصة.

ومن شأن هذه الصيغة الجديدة، المسماة «تيك توك بلس»، أن تضمن للمعلنين كذلك ربط إعلاناتهم بمحتوى حسابات خاضعة للتحقق بهدف تحسين فاعلية حملاتهم.

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