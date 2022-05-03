Atwasat

«إمبرايسر» السويدية تستحوذ على مطوري لعبة «توم رايدر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 مايو 2022, 05:00 مساء
«إمبرايسر» السويدية تستحوذ على مطوري لعبة «توم رايدر»
أشخاص ينتظرون دورهم للعب «توم رايدر» في معرض «إي 3» للإلكترونيات بلوس أنجليس، 12 يونيو 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت مجموعة «إمبرايسر» السويدية لألعاب الفيديو، الإثنين، الاستحواذ على ثلاثة استوديوهات يعود لها الفضل في تطوير ألعاب ناجحة بينها «توم رايدر» و«ديوس إكس»، من شركة «سكوير إنيكس» اليابانية.

وأوضحت «إمبرايسر» في بيان أنها استحوذت على الاستوديوهات الأميركية الشمالية الثلاثة «كريستال دايناميكس» و«إيدوس مونتريال» و«سكوير إنيكس مونتريال» في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار وتطاول 1100 موظف، وفق «فرانس برس».

ولفتت المجموعة السويدية إلى أن الصفقة تشمل حقوق الملكية الفكرية لألعاب ناجحة عدة بينها «توم رايدر» التي تتجسد من خلال شخصية عالمة الآثار الشهيرة لارا كروفت.

وأوضح مدير عام «إمبرايسر» وأحد مؤسسيها لارس فينغيفورس «نحن سعداء لضم هذه الاستوديوهات إلى مجموعة إمبرايسر. إنها تراخيص رائعة ومواهب إبداعية من الطراز العالمي وأثبتت سمعتها الممتازة مرات عدة في العقود الأخيرة».

لعبة «ثيف»
وتشمل الصفقة الاستحواذ على الحقوق الفكرية للعبة الخيال العلمي «ديوس إكس»، ولعبة «ثيف» التي يؤدي فيها اللاعبون شخصيات لصوص يتعين عليهم إخفاء جرائمهم بأكبر مقدار ممكن.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة الهيئات الناظمة لإتمام الصفقة، في خطوة يُتوقع حصولها بين يوليو وسبتمبر.

وتتخذ مجموعة «إمبرايسر»، المعروفة سابقا باسم «تي إتش كيو نورديك»، مقرا لها بمدينة كارلشتات الصغيرة في غرب السويد.

وأنجزت المجموعة صفقات استحواذ كثيرة في السنوات الأخيرة، وهي ستضم بعد إنجاز الصفقة الجديدة 14 ألف موظف و124 استوديو داخليا لتطوير الألعاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية

روسيا تعلن تدمير مستودعات أوكرانية فيها طائرات بيرقدار تركية وأسلحة غربية
روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين

روسيا نقلت أكثر من مليون أوكراني إلى أراضيها خلال شهرين
هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟

هل أصيب رئيس أركان الجيش الروسي في هجوم أوكراني؟
أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو

أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري الإيطالي

مطاردة شرسة بين «إنتر» و «ميلان» وسط إفاقة لـ«يوفنتوس» و«نابولي» في الدوري ...
كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
مخاطر عدم التوقيع

مخاطر عدم التوقيع
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا

بعد سحب بعضهم.. تقرير أميركي يكشف بقاء 5000 مرتزق تابعين لروسيا في ليبيا
«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء الغرب في 2011

«كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا».. كتاب يكشف أخطاء...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أدوات «جيمس ويب» تبدأ استكشاف تاريخ الكون
أدوات «جيمس ويب» تبدأ استكشاف تاريخ الكون
دراسة تنسف «أسطورة» شائعة عن سلوك الكلاب
دراسة تنسف «أسطورة» شائعة عن سلوك الكلاب
دب قطبي يثير الخوف في جنوب كندا
دب قطبي يثير الخوف في جنوب كندا
ولادة نادرة لأنثى فهد آسيوي
ولادة نادرة لأنثى فهد آسيوي
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها...
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية...
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»...
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)...
تيم كوك يستنكر محاولات تقييد متجر تطبيقات «أبل» الإلكتروني
تيم كوك يستنكر محاولات تقييد متجر تطبيقات «أبل» الإلكتروني...
المزيد
«إمبرايسر» السويدية تستحوذ على مطوري لعبة «توم رايدر»
«إمبرايسر» السويدية تستحوذ على مطوري لعبة «توم رايدر»...
اتهام «أبل» باستغلال موقعها المهيمن في خدمات الدفع الإلكتروني
اتهام «أبل» باستغلال موقعها المهيمن في خدمات الدفع ......
شراكة بين «عرب سات» و«تاليس ألينيا سبيس» لتصنيع قمر «7أ»
شراكة بين «عرب سات» و«تاليس ألينيا سبيس» لتصنيع قمر «7أ»...
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية...
ولادة نادرة لأنثى فهد آسيوي
ولادة نادرة لأنثى فهد آسيوي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط