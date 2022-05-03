«إمبرايسر» السويدية تستحوذ على مطوري لعبة «توم رايدر»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «إمبرايسر» السويدية لألعاب الفيديو، الإثنين، الاستحواذ على ثلاثة استوديوهات يعود لها الفضل في تطوير ألعاب ناجحة بينها «توم رايدر» و«ديوس إكس»، من شركة «سكوير إنيكس» اليابانية.

وأوضحت «إمبرايسر» في بيان أنها استحوذت على الاستوديوهات الأميركية الشمالية الثلاثة «كريستال دايناميكس» و«إيدوس مونتريال» و«سكوير إنيكس مونتريال» في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار وتطاول 1100 موظف، وفق «فرانس برس».

ولفتت المجموعة السويدية إلى أن الصفقة تشمل حقوق الملكية الفكرية لألعاب ناجحة عدة بينها «توم رايدر» التي تتجسد من خلال شخصية عالمة الآثار الشهيرة لارا كروفت.

وأوضح مدير عام «إمبرايسر» وأحد مؤسسيها لارس فينغيفورس «نحن سعداء لضم هذه الاستوديوهات إلى مجموعة إمبرايسر. إنها تراخيص رائعة ومواهب إبداعية من الطراز العالمي وأثبتت سمعتها الممتازة مرات عدة في العقود الأخيرة».

لعبة «ثيف»

وتشمل الصفقة الاستحواذ على الحقوق الفكرية للعبة الخيال العلمي «ديوس إكس»، ولعبة «ثيف» التي يؤدي فيها اللاعبون شخصيات لصوص يتعين عليهم إخفاء جرائمهم بأكبر مقدار ممكن.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة الهيئات الناظمة لإتمام الصفقة، في خطوة يُتوقع حصولها بين يوليو وسبتمبر.

وتتخذ مجموعة «إمبرايسر»، المعروفة سابقا باسم «تي إتش كيو نورديك»، مقرا لها بمدينة كارلشتات الصغيرة في غرب السويد.

وأنجزت المجموعة صفقات استحواذ كثيرة في السنوات الأخيرة، وهي ستضم بعد إنجاز الصفقة الجديدة 14 ألف موظف و124 استوديو داخليا لتطوير الألعاب.