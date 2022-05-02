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شراكة بين «عرب سات» و«تاليس ألينيا سبيس» لتصنيع قمر «7أ»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 02:30 مساء
شراكة بين «عرب سات» و«تاليس ألينيا سبيس» لتصنيع قمر «7أ»
البرنامج الجديد يتوافق تماما مع استراتيجية التحول الجديدة لـ«عرب سات» (الإنترنت)
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وقعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية مشغل الأقمار الصناعية الرئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا (عرب سات) وشركة «تاليس ألينيا سبيس» الأوروبية، المشروع المشترك تاليس (67%) وشركة ليوناردو الإيطالية (33%)، عقدا لتصنيع القمر الصناعي الجديد عرب سات (7-أ)، وهو قمر صناعي مرن بالكامل «محدد برمجيات» وقائم على منصة إلهام الفضاء.

وتعد «عرب سات» عبر هذا العقد جزءا من المجموعة الحصرية لمشغلي الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض الذين اختاروا هذه التكنولوجيا الثورية لتعزيز أعمالهم والانتقال من الأقمار الصناعية التقليدية المستقرة بالنسبة إلى الأرض إلى الأقمار الصناعية المحددة بالبرمجيات وهي قابلة للتكيف والتي ستغير بالتأكيد صناعة الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض للاتصالات، وفقا لبيان.

وستسمح منصة إلهام الفضاء بمهمة الاتصالات السلكية واللاسلكية فضلا عن إعادة تشكيل خدمات القمر الصناعي «عرب سات-7» دون حل الاستمرارية، ولكن أيضا التكيف الفوري في المدار مع الطلب على اتصال النطاق العريض والفيديو الفائق أداء الإرسال وتعظيم استخدام موارد الأقمار الصناعية، وفقا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.
وسيغطي القمر الجديد (7-أ) منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وأجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا.

النمو المستدام
وصرح بدر بن ناصر السويدان، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«عرب سات»، بأنه بعد تقييم طويل ودقيق لمختلف المنتجات المتوفرة حاليا في السوق قررت «عرب سات» اختيار منصة «سبيس أنسباير» (إلهام الفضاء) والاعتماد على «تاليس ألينيا» وهي شركة نتعاون معها منذ أكثر من أربعة عقود في برامج مختلفة.

وقال إن هذا البرنامج يتوافق تماما مع استراتيجية التحول الجديدة لـ«عرب سات» والتي تهدف إلى تقريب «عرب سات» من عملائها المخلصين لضمان النمو المستدام لأعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المنطقة، بالإضافة إلى الشراكة مع الحكومات والشركات في مختلف البلدان لسد الفجوة الرقمية وربط الأشخاص غير المتصلين.

من جهته، صرح هيرفي ديري، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس ألينيا سبيس»: «من دواعي سروري توقيع العقد مع عرب سات، والذي يؤذن ببداية فصل جديد في تعاون طويل الأمد يجمع بين الشركتين». وعبر عن الفخر بمشاركة «عرب سات» في تطوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم أحدث الحلول القابلة للتجدد في مجال المدار، مؤكدا أن النجاح الجديد يعكس الخبرة التكنولوجية التي تمتلكها شركة «تاليس ألينيا سبيس»، ويؤكد على جودة الخدمات التي تقدمها منصة «سبيس أنسباير»، التي تحظى أيضا بدعم من وكالات الفضاء الأوروبية والفرنسية، والتي تلبي احتياجات سوق الاتصالات المتطورة من ناحية المرونة والقدرة على الاستجابة السريعة.

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