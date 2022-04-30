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قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 10:20 صباحا
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
القمر كما يبدو من سماء جاكارتا في 27 أبريل 2021 (أ ف ب)
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أقرت كندا مشروع قانون، الخميس، يسمح بمحاكمات في شأن الجرائم المرتكبة على القمر أو في الفضاء.

واعتمد النواب الكنديون مشروع قانون يتضمن تعديلات على القانون الجنائي، تتيح السماح بتلك المحاكمات، حسب «فرانس برس».

ووردت التعديلات ضمن مشروع قانون من 443 صفحة يتناول أساسا الموازنة.

التعديلات
وينص أحد التعديلات على أن «اي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية (...) أي عمل، أكان فعلا أو امتناعا عن فعل، يشكل لو ارتُكب داخل الأراضي الكندية جريمة يعاقب عليها القانون، يُعتبر وكأنه ارتكب هذه الفعل في كندا».

ويهدف نص المشروع الذي اقره مجلس العموم بغالبية 181 صوتا مقابل 144، إلى السماح بالملاحقات القضائية المرتبطة بجرائم حدثت خلال الرحلات الفضائية أو على سطح القمر.

وإضافة إلى المواطنين الكنديين، ستلاحق السلطات الكندية قضائيا أعضاء الطاقم الأجانب في حال ارتكبوا أفعالا «تعرض حياة أحد أفراد الطاقم الكندي أو سلامته للخطر» أو إذ ارتكبوا هذه الأفعال داخل مركبة كندية.

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وتأتي الموافقة على الاقتراح في ظل المشاركة المتوقعة لرائد فضاء كندي للمرة الأولى في رحلة فضائية إلى مدار القمر في 24 مايو 2024، في إطار مشروع بناء المحطة القمرية المستقبلية «غايتواي» بمبادرة من وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

وسيكون رائد الفضاء واحدا من طاقم «أرتيميس 2»، وهي أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ العام 1972.

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