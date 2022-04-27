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إقلاع مركبة تابعة لـ«سبايس إكس» حاملة طاقما جديدا إلى محطة الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 02:22 مساء
إقلاع مركبة تابعة لـ«سبايس إكس» حاملة طاقما جديدا إلى محطة الفضاء
أعضاء بعثة «كرو-4» في طريقهمإ إلى منصة الإطلاق بمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، 27 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أقلعت مركبة جديدة تابعة لشركة «سبايس إكس»، الأربعاء، حاملة بعثة من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى محطة الفضاء الدولية، بعدما كانت مركبة أخرى تابعة لشركة إيلون ماسك تضم رجال أعمال حطت بحرا قبالة شواطئ فلوريدا.

وأقلعت البعثة التي أطلقت عليها تسمية «كرو-4» من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا في الساعة 03:52 بالتوقيت المحلي (07:52 بتوقيت غرينتش) وتضم الأميركيين كجيل ليندغرن وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، إضافة إلى الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية، وفق «فرانس برس».

ونقلت وقائع عملية الإطلاق مباشرة على الهواء عبر موقع ناسا الإلكتروني.

وجاء هذا الإقلاع بعد أقل من 40 ساعة من عودة طاقم آخر، ما يشكل تسارعا لوتيرة الرحلات في إطار تولي «سبايس إكس» دور الناقل لبعثات ناسا إلى محطة الفضاء الدولية.

وبين توقف مكوك الفضاء الأميركي العام 2011 وسنة 2020، اعتمد الأميركيون على مركبات الفضاء الروسية «سويوز».

وسينضم رواد الفضاء الأربعة الذين تتألف منهم بعثة «كرو-4» إلى طاقم آخر باتت عودته إلى الأرض قريبة بعدما مكث في المحطة خمسة أشهر. وسيحدد موعد عودة هذا الفريق قريبا.

كذلك يوجد في المحطة راهنا ثلاثة رواد فضاء روس.

ويتولى الطاقم الجديد إجراء ومراقبة مئات التجارب العلمية في ظل انعدام الجاذبية، بينها ما هو على نباتات، أو على مشروع شبكية صناعية للعين البشرية.

وستكون جيسيكا واتكينز خامس امرأة سوداء تذهب إلى الفضاء والأولى تنضم إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة طويلة.

ومن المتوقع أن تصل مع زملائها الثلاثة إلى محطة الفضاء الدولية بعد نحو 17 ساعة من الإقلاع، على أن يحصل الالتحام في الساعة 00:15 ت غ من يوم الخميس.

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