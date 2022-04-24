Atwasat

عنب السياح يهدد حيوانات الإغوانة على شواطئ الباهاماس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 02:15 مساء
عنب السياح يهدد حيوانات الإغوانة على شواطئ الباهاماس
الإغوانة على أحد شواطئ الإكوادور، 20 يناير 2018 (أ ف ب)
alwasat radio

ترفع أسياخ العنب، التي يرميها مئات السائحين لحيوانات الإغوانة في جزر الباهاماس، مستوى السكر في الدم لفترة طويلة لدى هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، وتتسبب بعواقب غير معروفة بعد، على ما أفادت دراسة نُشرت، الجمعة.

وترسو عشرات القوارب السريعة يوميًا على الشواطئ الرملية البيضاء لجزر أرخبيل إكزوما، وتجذب نوعًا معينًا من الإغوانة هو «سيكلورا سيشلورا» العاشب الذي قد يصل حجمه إلى خمسين سنتيمترًا. وتُصنّف هذه الزواحف ضمن الحيوانات «المهددة بالانقراض» وتلك «المهددة بشكل حرج بالانقراض»، وفق «فرانس برس».

وتتغذى السحالي الكبيرة من أسياخ عنب يرميها السياح الذين يقومون بنزهات سياحية بيئية في المنطقة.

وقرر فريق يضم باحثين أميركيين دراسة تأثير هذا الطعام غير الطبيعي، الذي تأكله الإغوانة باستمرار على عملية الأيض الخاصة بها. فقارنوا مستوى السكر في دم الإغوانة مع المستوى نفسه لدى حيوانات من النوع ذاته، لكنها تعيش في جزر مجاورة تحول تضاريسها دون وصول السياح إليها.

وبعدما أجروا دراستهم على أربع مجموعات من الإيغوانا (اثنتين تتغذيان من العنب والأخريين من الطبيعة مباشرة)، أظهرت النتيجة النهائية المنشورة في مجلة «جورنال أوف إكسبريمانتل بايولودجي»، «تأثيرات كبيرة» لدى الإغوانة التي تغذت على أطعمة السياح، إذ سجلت مستويات سكر في الدم أكثر ارتفاعًا.

وللتأكد من أن العنب هو المسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، أعادوا إجراء التجربة في المختبر على حيوانات الإغوانا الخضراء الشائعة، وهي نوع غير محمي، وأتت النتائج مطابقة للاختبار الأول.

نوع آخر من الطعام
وأكد الباحثون أنفسهم عدم معرفتهم ما إذا كان هذا التغيير الذي طرأ على عملية الأيض لدى الإغوانة ضارًا على صحتها. وأوضحت معدة الدراسة الرئيسية سوزانا فرنش أن التغيير «لو رُصد لدى فئران أو بشر لكنا صنفناه كداء سكري».

وأشار الباحثون إلى تأثيرات فسيولوجية طرأت على البراز مثلًا، إذ يصبح «على شكل سيجار كوبي» عندما تتغذى الإغوانا من النباتات الطبيعية، فيما يكون سائلًا أكثر بكثير عندما تأكل الفاكهة.

وكانت دراسة سابقة أظهرت أن الإغوانا التي تعيش على الشواطئ وتتغذى من أطعمة السياح تكون أكبر وأثقل وتنمو أسرع من تلك التي لا يراها السياح.

وقال تشارلز ناب، أحد معدي الدراسة، إن الباحثين الذين يشددون على أن دراستهم لا تحمِّل السياحة المسؤولية، يأملون في العمل مع منظمي الرحلات السياحية «لإيجاد خطة أكثر استدامة»، كالحد من عدد الزوار أو «استخدام نوع آخر من الطعام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»

ليفربول يستقبل إيفرتون بالتوقيت الليبي لمطاردة مانشستر سيتي في «البريميرليغ»
برنامج «الميزان» (الحلقة 5)

برنامج «الميزان» (الحلقة 5)
خلونا نحلموا (الحلقة 12)

خلونا نحلموا (الحلقة 12)
مسلسل «شن الحكاية» (12)

مسلسل «شن الحكاية» (12)
ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005

ريال بيتيس يقتنص كأس إسبانيا عبر ركلات الترجيح ويحقق لقبه الأول منذ 2005
مسلسل «هذا هو» (11)

مسلسل «هذا هو» (11)
تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث

تسلسل زمني: الحرب الروسية-الأوكرانية تدخل شهرها الثالث
الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن

الفرنسيون يقترعون اليوم في اختيار تاريخي بين ماكرون ولوبن
هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟

هل تعود الطفلة البريطانية مادي بعد 15 عاما من اختفائها؟
التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية

التشكيلي سالم عيسى موهبة جنوبية
الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا

الدبيبة: نزود المحطات بالوقود نهارا ثم يهرب ليلا
كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية

كاركاتير حليم - ليبيا تشهد جولة رابعة من إغلاق المنشأت النفطية
«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد

«الكونفدرالية» تسأل عن الطرف الليبي والاتحاد والأهلي طرابلس يجيبان.. الأحد
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية

الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته

بالفيديو: مايك تايسون يضرب أحد ركاب طائرته
هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي

هداف برشلونة الإكوادوري كورتيز قيد الاعتقال لاتهامه في التورط مع تشكيل عصابي
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (8)
شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة

شخص يضرم في نفسه النار أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تقلص رقعة الجليد البحري في أنتاركتيكا
تقلص رقعة الجليد البحري في أنتاركتيكا
باحثون يطلبون المعلومات عن مياه المشتري
باحثون يطلبون المعلومات عن مياه المشتري
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»
محللون يحذرون من محاولة ماسك الاستحواذ على «تويتر»
علماء يكشفون تأثير التغير المناخي على حجم النحل
علماء يكشفون تأثير التغير المناخي على حجم النحل
حظر إعلانات «تويتر» المشككة في التغير المناخي
حظر إعلانات «تويتر» المشككة في التغير المناخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947...
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها...
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق...
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية...
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية
دراسة: بعض الأسماك تتمتع بقدرات حسابية...
المزيد
عنب السياح يهدد حيوانات الإغوانة على شواطئ الباهاماس
عنب السياح يهدد حيوانات الإغوانة على شواطئ الباهاماس...
هاتف جديد قابل للطي من «هواوي»
هاتف جديد قابل للطي من «هواوي»...
مياه بحيرة تنجانيقا في بوروندي «تتقيأ» وتهجِّر السكان
مياه بحيرة تنجانيقا في بوروندي «تتقيأ» وتهجِّر السكان...
حظر إعلانات «تويتر» المشككة في التغير المناخي
حظر إعلانات «تويتر» المشككة في التغير المناخي...
علماء يكشفون تأثير التغير المناخي على حجم النحل
علماء يكشفون تأثير التغير المناخي على حجم النحل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط