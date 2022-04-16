Atwasat

انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 01:45 مساء
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
صورة مؤرخة في أبريل 2022 لرائد الفضاء الصيني تشاي شيغانغ لدى رفعه من المركبة (أ ف ب)
alwasat radio

بعد ستة أشهر أمضوها في محطة الفضاء، عاد رواد الفضاء الصينيون الثلاثة ضمن بعثة «شنتشو-13» إلى الأرض، السبت.

وتعد هذه أطول مهمة مأهولة لبكين في الفضاء حتى الآن، وهي خطوة ناجحة إضافية في برنامجها الفضائي الطموح للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في هذا المجال، حسب «فرانس برس».

وبعد إطلاق مظلتها الحمراء والبيضاء، هبطت مركبة العودة محملة بالطاقم المؤلف من امرأة ورجلين، قبل الساعة 10.00 بقليل (02.00 ت غ) في صحراء منغوليا الداخلية (شمال الصين).

مركبة العودة
نقلت محطة التلفزيون الحكومية «سي سي تي في» أن «مركبة العودة لمهمة شنتشو-13هبطت بنجاح».

وأظهرت مشاهد مباشرة عبر التلفزيون الحكومي المركبة وهي تهبط وسط سحابة من الغبار. وهرعت الأطقم الأرضية التي بقيت بعيدة من موقع الهبوط، بمروحيات للوصول إليها.

وصفق الطاقم الأرضي لرواد الفضاء الذين أعلنوا واحدًا تلو الآخر أنهم «يشعرون بالارتياح».

ويضم الطاقم الجديد رجلين هما تشاي تشيغانغ (55 عامًا) أول صيني قام بعملية خروج إلى الفضاء في 2008 ويه غوانغفو (41 عامًا) الذي يشارك للمرة الأولى في رحلة فضائية، ووانغ يابينغ (41 عامًا) التي أصبحت أول صينية تقوم بعملية خروج إلى الفضاء في نوفمبر. وكان تشيغانغ أول من خرج من المركبة، بعد حوالي 45 دقيقة من هبوطها.

-«فرانس برس»: سير أول امرأة صينية في الفضاء الخارجي

وقال هذا الطيار المقاتل السابق الذي لوح للكاميرات مبتسمًا فيما كان طاقم الأرض يرفعه «أنا فخور ببلدنا البطل».

ومع تمضيته 183 يومًا في الفضاء، حطم الطاقم الرقم القياسي الوطني السابق لأطول إقامة في الفضاء والذي كان 92 يومًا وسجّل العام 2021 خلال المهمة المأهولة السابقة «شنتشو-12».

مركز هارفارد
قال جوناثان مكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد-سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة «هدف شنتشو-13 لم يكن في حد ذاته تسجيل رقم قياسي؛ بل تطوير القدرات اللازمة من أجل إقامة دائمة في المحطة»، وهو الهدف النهائي للصين.

وهذه المهمة هي الخامسة من أصل 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة مقررة لبناء محطة الفضاء الصينية التي من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية 2022.

ومحطة «تيانغونغ» (القصر السماوي) ستكون مماثلة في الحجم لمحطة مير السوفياتية السابقة (1986-2001). وحدد عمرها بعشر سنوات على الأقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري الممتاز.. السبت

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري ...
غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان

لحم بالموزاريلا وسلطة ساخنة على مائدتك 15 رمضان
«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي

«VAR» تظهر للمرة الأولى في ليبيا مع أول ديربي محلي أفريقي
شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد بلس» يعرض تطورات الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق

شاهد في «وسط الخبر»: تفاصيل أزمة مركز مصراتة الطبي.. المديونية والتهديد بالإغلاق
الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية

الدبيبة: جامعات ليبيا أفضل من التي يوفد إليها بعض الطلاب.. وعانينا من العشوائية
بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»

بعد فضيحة السالمونيلا.. الاتهامات تلاحق «فيريرو»
إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)

إنقاذ دلفين جانح على شاطئ مدينة زوارة (صور)
دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان

دجاج بالثوم لإفطار سريع وشهي في رمضان
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش

سخرية من طلب الحكومة البرازيلية شراء حبوب فياغرا للجيش
رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين

رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تيم كوك يستنكر محاولات تقييد متجر تطبيقات «أبل» الإلكتروني
تيم كوك يستنكر محاولات تقييد متجر تطبيقات «أبل» الإلكتروني
خاصية تعديل الرسائل على «تويتر» تستحيل واقعا
خاصية تعديل الرسائل على «تويتر» تستحيل واقعا
وكالة الفضاء الأوروبية توقف التعاون مع روسيا
وكالة الفضاء الأوروبية توقف التعاون مع روسيا
امتعاض سكان مكسيكو من تكدس عبوات غاز فارغة بالهواء الطلق
امتعاض سكان مكسيكو من تكدس عبوات غاز فارغة بالهواء الطلق
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم...
مستثمرو وول ستريت يدعمون مشروع إنقاذ وحيد القرن بجنوب أفريقيا
مستثمرو وول ستريت يدعمون مشروع إنقاذ وحيد القرن بجنوب ......
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947...
البراكين على كوكب بلوتو.. من جليد
البراكين على كوكب بلوتو.. من جليد...
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»...
المزيد
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء...
زمة وتراجع في سوق الـ«إن إف تي»
زمة وتراجع في سوق الـ«إن إف تي»...
تعدين العملات المشفرة بالطاقة الشمسية
تعدين العملات المشفرة بالطاقة الشمسية...
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها...
امتعاض سكان مكسيكو من تكدس عبوات غاز فارغة بالهواء الطلق
امتعاض سكان مكسيكو من تكدس عبوات غاز فارغة بالهواء الطلق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط