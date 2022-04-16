انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط

بعد ستة أشهر أمضوها في محطة الفضاء، عاد رواد الفضاء الصينيون الثلاثة ضمن بعثة «شنتشو-13» إلى الأرض، السبت.

وتعد هذه أطول مهمة مأهولة لبكين في الفضاء حتى الآن، وهي خطوة ناجحة إضافية في برنامجها الفضائي الطموح للحاق بالولايات المتحدة وأوروبا وروسيا في هذا المجال، حسب «فرانس برس».

وبعد إطلاق مظلتها الحمراء والبيضاء، هبطت مركبة العودة محملة بالطاقم المؤلف من امرأة ورجلين، قبل الساعة 10.00 بقليل (02.00 ت غ) في صحراء منغوليا الداخلية (شمال الصين).

مركبة العودة

نقلت محطة التلفزيون الحكومية «سي سي تي في» أن «مركبة العودة لمهمة شنتشو-13هبطت بنجاح».

وأظهرت مشاهد مباشرة عبر التلفزيون الحكومي المركبة وهي تهبط وسط سحابة من الغبار. وهرعت الأطقم الأرضية التي بقيت بعيدة من موقع الهبوط، بمروحيات للوصول إليها.

وصفق الطاقم الأرضي لرواد الفضاء الذين أعلنوا واحدًا تلو الآخر أنهم «يشعرون بالارتياح».

ويضم الطاقم الجديد رجلين هما تشاي تشيغانغ (55 عامًا) أول صيني قام بعملية خروج إلى الفضاء في 2008 ويه غوانغفو (41 عامًا) الذي يشارك للمرة الأولى في رحلة فضائية، ووانغ يابينغ (41 عامًا) التي أصبحت أول صينية تقوم بعملية خروج إلى الفضاء في نوفمبر. وكان تشيغانغ أول من خرج من المركبة، بعد حوالي 45 دقيقة من هبوطها.

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وقال هذا الطيار المقاتل السابق الذي لوح للكاميرات مبتسمًا فيما كان طاقم الأرض يرفعه «أنا فخور ببلدنا البطل».

ومع تمضيته 183 يومًا في الفضاء، حطم الطاقم الرقم القياسي الوطني السابق لأطول إقامة في الفضاء والذي كان 92 يومًا وسجّل العام 2021 خلال المهمة المأهولة السابقة «شنتشو-12».

مركز هارفارد

قال جوناثان مكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد-سميثسونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة «هدف شنتشو-13 لم يكن في حد ذاته تسجيل رقم قياسي؛ بل تطوير القدرات اللازمة من أجل إقامة دائمة في المحطة»، وهو الهدف النهائي للصين.

وهذه المهمة هي الخامسة من أصل 11 مهمة مأهولة وغير مأهولة مقررة لبناء محطة الفضاء الصينية التي من المفترض أن تكتمل بحلول نهاية 2022.

ومحطة «تيانغونغ» (القصر السماوي) ستكون مماثلة في الحجم لمحطة مير السوفياتية السابقة (1986-2001). وحدد عمرها بعشر سنوات على الأقل.