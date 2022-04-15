تعدين العملات المشفرة بالطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى شركات التكنولوجيا، بطرق مختلفة ومراعية للبيئة، إلى التقليل من كلفة تعدين العملات المشفرة.

ولهذا تستعد شركتا التكنولوجيا «بلوك» و«بلوكستريم» الأميركيتان، لإطلاق مركز لتعدين البتكوين في يونيو يعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، حسب «فرانس برس»

بلوكستريم

وقال الرئيس التنفيذي لـ«بلوكستريم»، آدم باك، إن مجموعة «بلوك» للدفع الإلكتروني التي كانت تعرف سابقًا باسم «سكوير» وشركة «بلوكستريم» المتخصصة بالبلوكتشين استثمرتا 6 ملايين دولار في المشروع الرائد الذي يتوقع أن ينتج نحو 0.1 بتكوين في اليوم.

وكشفت شركة «بلوكستريم» أن المركز سيقع في غرب تكساس، وسيكون مجهزًا بألواح شمسية وبطاريات من شركة تيسلا.

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وأضاف باك: «تحدث الكثير من الناس عن هذه النظرية، وفكرنا بأنه يجب أن نحاول تجربتها عمليًا، حتى يكون لدينا بيانات فعلية يمكن للناس الاطلاع عليها واستخدامها والاستناد عليها».

وأشار إلى أن «الهدف هو إثبات أن +التعدين+ يمكن أن يساعد في تمويل منشآت» للطاقة المتجددة، أكثر من مجرد تعدين عملات البتكوين.

مركز تعدين البتكوين

بحسب باك فإن المنطق هو أن يستخدم مركز تعدين البتكوين الطاقة الزائدة من مرافق توليد الطاقة المتجددة، في حين يخصص الجزء الرئيسي من الكهرباء للاستهلاك للمنازل.

ويتطلب تعدين البتكوين سلسلة من عمليات الحوسبة المعقدة التي تتطلب كمية كبيرة من الكهرباء.

وقال باك إن الشريكين في المشروع يفكران بزيادة حجمه نحو 100 مرة في حال أثبتت التجارب أنه مجد.

وهذا ليس المشروع الأول للتعدين الذي يعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

ففي السلفادور حيث البتكوين حاليا عملة رسمية يعتمد التعدين على محطة توليد طاقة من الحرارة الأرضية عبر براكين محيطة.

والعام الماضي اتحدت عشرات الشركات تحت مظلة اتفاقية المناخ للعملات المشفرة وتعهدت تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2030.