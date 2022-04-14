وكالة الفضاء الأوروبية توقف التعاون مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت وكالة الفضاء الأوروبية، الأربعاء، التعاون مع روسيا في ثلاث مهمات إلى القمر بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، بعد قرار مشابه سابق مرتبط بمهمة إلى المريخ.

وقالت الوكالة إنها «ستوقف نشاطات التعاون» على المهمات الثلاث «لونا» 25 و26 و27، وهي سلسلة من المهمات الروسية إلى القمر كانت الوكالة الأوروبية تهدف من خلالها إلى اختبار معدات وتكنولوجيا جديدة، وفق «فرانس برس».

في أواخر مارس، تم تعليق التعاون على خطة «إكزومارس» الرامية لإرسال مركبة إلى المريخ للتنقيب في التربة والبحث عن علامات الحياة.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان «كما حصل مع إكزومارس، يُحدث العدوان الروسي على أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنه تغييرا جوهريا في الظروف ويجعل من المستحيل على وكالة الفضاء الأوروبية تنفيذ التعاون المخطط له في مجال استكشاف القمر».

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد خططت لإرسال كاميرا ملاحية تسمى «بايلوت دي» على مسبار «لونا-25» المقرر إطلاقه خلال الصيف المقبل.

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوزف أشباخر في ملخص للصحفيين إن الكاميرا سيتم تفكيكها وإزالتها من عملية الإطلاق، لافتا إلى أن وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) أُبلغت بالقرار.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنها تبحث عن خيارات وشركاء آخرين لاختبار التكنولوجيا التي كانت ستشكل جزءا من المهمات الروسية، موضحة أنها نجحت في العثور على بعض من هذه الجهات.

وسيتم إطلاق المعدات المخطط لإرسالها أساسا في إطار مهمة «لونا 27» ضمن مهمة تقودها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).