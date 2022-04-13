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«سوني» و«ليغو» تستثمران في «فورتنايت» لتطوير ميتافيرس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 12:05 مساء
«سوني» و«ليغو» تستثمران في «فورتنايت» لتطوير ميتافيرس
شعار شركة «إبيك غايمز» ناشرة لعبة «فورتنايت» (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة «سوني» اليابانية العملاقة والمجموعة الأم لشركة «ليغو» الدنماركية، الإثنين، استثمار ملياري دولار في شركة «إبيك غيمز»، ناشرة لعبة «فورتنايت» التي تعتبر ظاهرة في مجال ألعاب الفيديو، سعيا إلى تمويل جهود تطوير ميتافيرس.

ويهدف ضخ ملياري دولار «إلى تعزيز هدف الشركة المتمثل في بناء ميتافيرس ودعم نموها المستمر»، على ما أوضحت «ليغو» و«سوني» وكيركبي (Kirkbi) الشركة القابضة للعبة «ليغو» الأولى في العالم، وفق «فرانس برس».

واستثمرت كل من «سوني»، وهي أصلا مساهم في «إبيك غيمز»، وكيركبي المساهم الجديد، مليار دولار، على ما أفادت المجموعات الثلاث في بيان مشترك.

وأضافت أنها «تقدر كثيرا المصممين واللاعبين على السواء، وتريد إنشاء ترفيه اجتماعي جديد من خلال استكشاف العلاقة بين العالمين الرقمي والمادي».

ويرفع هذا الاستثمار قيمة «إبيك غيمز» إلى 31.5 مليار دولار.

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