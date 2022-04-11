Atwasat

إيلون ماسك يتراجع عن الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 02:15 مساء
إيلون ماسك يتراجع عن الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»
إيلون ماسك في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأميركية، 10 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تراجع رئيس شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس»، إيلون ماسك، عن فكرة الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر» التي اشترى حصة فيها الأسبوع الماضي، على ما أعلن، الإثنين، المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال.

وكتب أغراوال في تغريدة عبر «تويتر»، «قرر إيلون ماسك عدم الانضمام إلى مجلس إدارتنا»، وفق «فرانس برس».

وأوضح في رسالة موجهة إلى موظفي «تويتر» نشرها عبر المنصة أن «انضمام إيلون ماسك إلى مجلس الإدارة كان يُفترض أن يدخل رسميا حيز التنفيذ في التاسع من أبريل، لكن إيلون أبلغنا صباح اليوم أنه لن ينضم إلى المجلس». وأضاف «لطالما قدرنا ونقدر مشاركة المساهمين لدينا، سواء كانوا أعضاء في مجلسنا أم لا. إيلون هو أكبر المساهمين لدينا وسنبقى منفتحين على مشاركته».

وكان إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، أعلن مطلع الشهر الحالي استحواذه على حصة نسبتها 9.2% من رأسمال «تويتر» ليصبح تاليا المساهم الأكبر في الشركة.

وأوضح في الوثيقة التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة أن مشاركته «سلبية»، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الاستراتيجية الكبرى في «تويتر».

وينشط إيلون ماسك بقوة على «تويتر» إذ إنه ينشر تغريدات بصورة شبه يومية لمتابعيه البالغ عددهم حوالى 80.5 مليون.

ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشبكة، لم يتوقف إيلون ماسك عن الاستفزاز. ونشر خصوصا استطلاعا للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي «تويتر» ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر «التعديل» لتصحيح أي تغريدة بعد نشرها. وشارك في التصويت حوالى 4.4 ملايين حساب أجاب ما يقرب من 73% منها بـ«نعم».

وأعلنت المنصة لاحقا أنها تختبر هذه الخاصية التي يطالب بها مستخدمون كثر منذ سنوات.

وتساءل إيلون ماسك، السبت، بطريقته الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة الاجتماعية على شفير «الموت» بسبب وجود حسابات كثيرة تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.

وذكرت جريدة «واشنطن بوست» أن موظفين كثيرين أبدوا قلقهم من انضمام ماسك إلى «تويتر»، معتبرين خصوصا أن قيم هذا الرجل الأغنى في العالم لا تتوافق مع الثقافة المهنية لهذه الشبكة الاجتماعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق أول مهمة خاصة نحو محطة الفضاء الدولية الجمعة
انطلاق أول مهمة خاصة نحو محطة الفضاء الدولية الجمعة
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
انطلقت الجمعة.. 3 رجال أعمال في مهمة خاصة نحو الفضاء
انطلقت الجمعة.. 3 رجال أعمال في مهمة خاصة نحو الفضاء
الأقمار الصناعية تشعل المنافسة في سوق خدمات الإنترنت
الأقمار الصناعية تشعل المنافسة في سوق خدمات الإنترنت
أول مهمة خاصة بالكامل تصل إلى محطة الفضاء الدولية
أول مهمة خاصة بالكامل تصل إلى محطة الفضاء الدولية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما...
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم...
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو...
مستثمرو وول ستريت يدعمون مشروع إنقاذ وحيد القرن بجنوب أفريقيا
مستثمرو وول ستريت يدعمون مشروع إنقاذ وحيد القرن بجنوب ......
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق...
المزيد
إيلون ماسك يتراجع عن الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»
إيلون ماسك يتراجع عن الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر»...
عصافير المناطق الاستوائية ملونة أكثر من مثيلاتها في المناطق المعتدلة
عصافير المناطق الاستوائية ملونة أكثر من مثيلاتها في المناطق ......
حملات خجولة لشباب عراقيين لحماية البيئة
حملات خجولة لشباب عراقيين لحماية البيئة...
أول مهمة خاصة بالكامل تصل إلى محطة الفضاء الدولية
أول مهمة خاصة بالكامل تصل إلى محطة الفضاء الدولية...
الأقمار الصناعية تشعل المنافسة في سوق خدمات الإنترنت
الأقمار الصناعية تشعل المنافسة في سوق خدمات الإنترنت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط