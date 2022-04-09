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انطلقت الجمعة.. 3 رجال أعمال في مهمة خاصة نحو الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 03:14 مساء
انطلقت الجمعة.. 3 رجال أعمال في مهمة خاصة نحو الفضاء
صاروخ «فالكون 9» من تصنيع «سبايس إكس» في مركز كينيدي الفضائي في 7 أبريل 2022 (أ ف ب)
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سيمضي ثلاثة رجال أعمال ورائد فضاء سابق أسبوعًا في الفضاء، بعدما انطلقوا في صاروخ «سبايس إكس»، الجمعة، في أول مهمة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية.

وحصل الانطلاق عند الساعة 11:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (15:17 بتوقيت غرينتش) وسط أجواء صافية من مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وتوجه رواد مبتدئون سابقًا إلى محطة الفضاء الدولية، خصوصًا في العقد الأول من القرن الحالي.

طاقم تصوير سينمائي
والعام الماضي، أرسلت روسيا طاقم تصوير سينمائي إلى هذه المحطة المدارية، ثم نقلت مليارديرا يابانيا إليها. لكن أفراد طواقم هذه المهمات انتقلوا بواسطة صواريخ سويوز برفقة رواد فضاء محترفين.

هذه المرة، تنظم شركة «أكسيوم سبايس» الرحلة بالتعاون مع «سبايس إكس» و«ناسا» التي تتقاضى أموالًا في مقابل استخدام محطتها.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نلسون قبيل الانطلاق «نوسّع حدود التجارة الأرضية نحو الفضاء».

ويقود المهمة المسماة «Ax-1» الأميركي الإسباني مايكل لوبيث-أليغريا، وهو رائد فضاء سابق في ناسا زار محطة الفضاء الدولية قبلاً.

-انطلاق أول مهمة خاصة نحو محطة الفضاء الدولية الجمعة

ودفع كل من أعضاء الطاقم الثلاثة الآخرين عشرات ملايين الدولارات لكل منهم للإفادة من هذه التجربة. ويشغل دور الطيار، الأميركي لاري كونور الذي يرئس شركة عقارية.

ويضم طاقم الرحلة أيضا الكندي مارك باثي وهو رئيس شركة استثمارية، والطيار السابق إيتان ستيبي المؤسس المشارك لصندوق استثماري.

ولهؤلاء الرجال الأربعة برنامج مثقل، مع حوالي 25 تجربة علمية تتعلق بالشيخوخة وصحة القلب أو حتى الخلايا الجذعية.

وقال مارك باثي إن «التجارب التي سأجريها هناك، والتي تقام لحساب جامعات ومعاهد بحثية كندية، ربما ما كانت لتحصل في الفضاء» لولا هذه المهمة.

وهذا من بين أسباب رفض أعضاء مهمة Ax-1 توصيفهم بأنهم سائحون فضائيون.

سائحو الفضاء 
وقال لاري كونور «أعتقد أنه من المهم التفريق بين سائحي الفضاء ورواد الفضاء الخاصين»، إذ إن أفراد الفئة الأولى «يمضون من 10 إلى 15 ساعة في التدريب من أجل الخروج إلى الفضاء لخمس إلى عشر دقائق (...) أما نحن فقد أمضينا 750 إلى أكثر من ألف ساعة في التدريب».

وتدرب كونور ومايكل لوبيث أليغريا على نظام كبسولة «دراغون» من «سبايس إكس».

وجميعهم تعلموا كيفية التصرف في حالات الطوارئ في المحطة. ولكن أيضاً على القيام بمهام من الحياة اليومية، مثل الاستحمام في حالة انعدام الوزن.

مع ذلك، فإن تدريبهم أقل تقدمًا من ذلك الذي يتلقاه رواد الفضاء المحترفون الذين يجب أن يكونوا قادرين على إجراء طلعات في الفضاء أو حتى إصلاح المعدات.

من المقرر أن تلتحم كبسولة «دراغون» بمحطة الفضاء الدولية السبت قرابة الساعة 7.30 صباحا (11.30 ت غ). عند الوصول، سيتلقى الطاقم جولة إرشادية في المحطة قبل البدء بالعمل.

هذه المرة السادسة التي تنقل فيها «سبايس إكس» بشراً (الخامسة إلى محطة الفضاء الدولية). وحصلت الرحلة الأولى قبل أقل من عامين.

وتوصلت شركة «أكسيوم سبايس» إلى اتفاق على تسيير أربع مهمات مع «سبايس إكس»، وأعطت «ناسا» موافقة مبدئية رسمية على مهمة ثانية تحمل اسم Ax-2.

بالنسبة لـ«أكسيوم سبايس»، تمثل هذه المهمة خطوة أولى نحو تحقيق هدف طموح يتمثل في بناء محطة فضائية خاصة بها.

وقال رئيس الشركة مايكل سوفريديني إن «من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على تكرار» مثل هذه المهام «على نطاق أصغر».

ويُتوقع إطلاق الوحدة الأولى من هذه المحطة الخاصة في سبتمبر 2024. وسيتم ربط هيكل المحطة المستقبلية أولاً بمحطة الفضاء الدولية، قبل أن تصبح مستقلة عند سحب الأخيرة من الخدمة، مبدئيا بحدود العام 2030.

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