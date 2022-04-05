فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت ليلة، الأحد إلى الإثنين، أبرد درجات الحرارة في فرنسا لشهر أبريل منذ العام 1947، على ما أفادت، صباح الإثنين، هيئة الأرصاد الجوية «ميتيو فرانس».

وشهدت منطقة شمبانيا (شمال شرق) درجة الحرارة الأدنى في كل فرنسا وبلغت تسع درجات تحت الصفر، بينما لفّ الصقيع كل أنحاء البلاد تقريبًا، باستثناء باريس الداخلية وسواحل البحر الأبيض المتوسط ومنطقة المانش، وفق «فرانس برس».

وأوضح خبير الأرصاد الجوية في «ميتيو فرانس» باتريك غالوا أن «الصقيع طال أكثر من 90 في المئة من الأراضي الفرنسية وتفاوتت شدته بحسب المنطقة».

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون هذه الليلة آخر ليلة باردة خلال الأسابيع المقبلة.