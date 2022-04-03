Atwasat

في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 أبريل 2022, 02:56 مساء
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
نحّالون في مزرعة تقليدية ضخمة لتربية النحل بقرية أنزركي جنوب المغرب (أ ف ب)
alwasat radio

حل الصمت بدلًا عن طنين النحل الذي كان يملأ فضاءات المزرعة التقليدية الضخمة لتربيته بقرية أنزركي جنوب المغرب، حيث اختفت خلاياه في كارثة بيئية مست أيضًا مناطق أخرى من المملكة. ويعزوها خبراء إلى جفاف استثنائي هذا العام.

يقول مربي النحل إبراهيم شتوي، متحسرًا وهو يتفقد ما تبقى من الخلايا تحت شمس حارة: «يفترض أن يملأ طنين النحل المكان في هذه الفترة من العام، لكنه الآن ينفق بوتيرة عالية»، وفق «فرانس برس».

فقد هذا المزارع 40 من أصل 90 وحدة لتربية النحل في أقل من شهرين، وهي مرتبة في مزرعة جماعية وسط واحدة من أغنى محميات شجر الأركان بالمغرب.

واضطرت عائلات أخرى من مستغلي هذه المزرعة الفريدة من نوعها إلى «التخلي تمامًا عن تربية النحل، لانعدام الإمكانات»، كما يضيف شتوي.

ويصنف خبراء متخصصون هذا الموقع على أنه «أقدم وأكبر مزرعة جماعية تقليدية لتربية النحل في العالم»، ويعود تاريخ إنشائها إلى العام 1850. لكن الكارثة التي حلت به ليست معزولة، إذ طالت أيضًا مناطق أخرى من المملكة. وينبه المسؤول في اتحاد مربي النحل بالمغرب محمد شوداني إلى أن «الخسائر جسيمة، حيث فقدت نحو 100 ألف وحدة لإنتاج العسل في جهة خنيفرة بني ملال (وسط) لوحدها، منذ أغسطس».

تضم المملكة نحو 910 آلاف مزرعة لتربية النحل يستغلها نحو 36 ألف مزارع، حسب إحصاءات العام 2019.

لكن اختفاء النحل هذا العام كان شديدًا إلى درجة أن الحكومة خصصت مساعدة بقيمة 130 مليون درهم (نحو 13.5 مليون دولار)، لتخفيف وقع الكارثة على المزارعين. لكن مبلغ الدعم «لم يتم صرفه بعد»، وفق شوداني.

ظاهرة غير مسبوقة
فتحت الحكومة أيضًا تحقيقًا حول أسباب الكارثة عهد به إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وقال الأخير في بيان إن «هجر أسراب النحل لمزارع تربيتها ظاهرة غير مسبوقة في المغرب». وأرجع «انهيار خلايا النحل» إلى التغيرات المناخية، مستبعدًا فرضية إصابتها بوباء.

بدوره يعزو الباحث في علوم تربية النحل أنطونان أدم هذه الظاهرة إلى الجفاف الذي يضرب المغرب هذا العام، وهو الأسوأ من نوعه منذ 40 عامًا.

لكن إلى جانب شح الأمطار، لا يستبعد أن يكون الوضع تفاقم بسبب «هشاشة النحل إزاء الأمراض، والترحال، واستعمال تقنيات لرفع الإنتاجية في ظل سعي البلاد لزيادة منتوجها من العسل»، بحسب الباحث الذي أجرى دراسات على تربية النحل بالجنوب الشرقي للمغرب.

ارتفع إنتاج النحل بمعدل 69 بالمئة خلال عشرة أعوام في المملكة، منتقلًا من 4.7 أطنان في 2009 إلى قرابة ثمانية أطنان في 2019، برقم تعاملات يفوق مليار درهم (نحو 100 مليون دولار)، وفق أرقام وزارة الزراعة.

بالنسبة إلى النحال إبراهيم شتوي «يبقى الجفاف ظاهرة طبيعية، لكن حدته هي التي تثير القلق هذا العام».

تراث مهدد
ووقع الكارثة مضاعف في قرية إنزركي، إذ يهدد أيضًا تراثًا ثقافيًا يتمثل في تقنيات التربية الجماعية التقليدية للنحل. وهذه المزرعة عبارة عن بناء بسيط ومعقد في الوقت نفسه، من الطين والخشب، يرتفع على خمس طبقات، مقسمة أفقيًا إلى خانات بأحجام متساوية.

داخل كل خانة توضع خلايا النحل الدائرية المصنوعة من قصب، يلفه الطين وروث البقر. وتم تصنيف المزرعة أخيرًا ضمن لائحة الثرات الوطني.

لكن جوانب من هذا البناء الضخم تتخللها شقوق، ما يثير مخاوف من خطر انهياره. ويرجع الباحث في الجغرافيا الإنسانية حسن بنعليات تدهور هذه المعلمة إلى عدة تحولات طرأت على المنطقة، بينها تحديث وسائل الإنتاج والهجرة القروية، لكن أيضًا التغيرات المناخية.

وتراجع عدد العائلات التي ترعى خلايا نحل في هذه المزرعة الجماعية من 80 إلى نحو عشرين فقط حاليا.

ويدعو بنعليات «إلى إحياء هذا التراث الاستثنائي على نحو عاجل».

ويستطرد شتوي، الذي أسس جمعية لحماية المزرعة مع قرويين آخرين، «الوضع حساس جدًا لكنني لن أستسلم».

وناضل هؤلاء من أجل تسجيل المزرعة الفريدة من نوعها ضمن التراث الثقافي الوطني، كما زرعوا أعشابًا عطرية لمقاومة جفاف التربة، ويجاهدون اليوم لترميمها. ويختم «إنتاج العسل في ذاته ليس هدفنا، بل على الخصوص الحفاظ على المزرعة وبقاء النحل على قيد الحياة في انتظار أيام أفضل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

(فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو
بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان

بط وحساء المشروم على مائدتك في ثالث أيام رمضان
حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان

حضري أسهل وأشهى المعجنات في رمضان
بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل
موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟

موسكو تكشف تطورات المفاوضات مع كييف.. وهل يلتقي بوتين وزيلينسكي.. وأين؟
هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة

هواة أوكرانيون يقتحمون ميدان الحرب ضد روسيا عبر تصنيع «درونز» فتاكة
«أدرينالين» مع هادي لارتيست

«أدرينالين» مع هادي لارتيست
«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا

«هذا المساء»: مرتزقة يغادرون وكرسي المبعوث الأممي لا يزال شاغرا
اقتصاد بلس (حلقة 30)

اقتصاد بلس (حلقة 30)
مقابلة خاصة | فتحي باشاغا

مقابلة خاصة | فتحي باشاغا
«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين

«مكافحة الأمراض» يحذر من اعتبار وباء كورونا منتهيا مع تدني نسب المطعمين بجرعتين
العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972

العراق يسجل في مارس أعلى إيرادات مالية من النفط منذ 1972
كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!

كاركاتير حليم - المواطن والأسعار في رمضان!
الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي

الرئيس الأميركي: أكثر من 30 بلدا ستلجأ أيضا الى احتياطها النفطي الاستراتيجي
كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي

كاركاتير خيري - بوتين والغاز الروسي
جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد

جريدة «الوسط»: حكومة تتمدد وأخرى تتمترس والأزمة تتعقد
العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام

العدد 332: الأزمة السياسية تتعقد.. والإفلات من العقاب يهدد السلام
إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم على الإطلاق

إنفانتينو: هناك عواقب من إقامة كأس العالم كل عامين.. ومونديال 2022 سيكون الأعظم ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اكتشاف ترياق طبيعي للقضاء على نوع من النمل الغازي بالولايات المتحدة
اكتشاف ترياق طبيعي للقضاء على نوع من النمل الغازي بالولايات ...
ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري في إحدى محميات إندونيسيا
ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري في إحدى محميات إندونيسيا
البراكين على كوكب بلوتو.. من جليد
البراكين على كوكب بلوتو.. من جليد
التلسكوب الفضائي «هابل» يرصد أبعد نجم شوهد على الإطلاق
التلسكوب الفضائي «هابل» يرصد أبعد نجم شوهد على الإطلاق
%10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021
%10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما...
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو...
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء...
دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة المعمارية
دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة ......
الأمم المتحدة تطالب باستخدام الدراجات الهوائية لمكافحة الاحترار
الأمم المتحدة تطالب باستخدام الدراجات الهوائية لمكافحة ......
المزيد
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم...
«ناسا» تجرب الصاروخ المنتظر إرساله للقمر
«ناسا» تجرب الصاروخ المنتظر إرساله للقمر...
استمرت 10 دقائق.. «بلو أوريغن» تنجز رابع رحلة مأهولة إلى الفضاء
استمرت 10 دقائق.. «بلو أوريغن» تنجز رابع رحلة مأهولة إلى ......
%10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021
%10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021...
التلسكوب الفضائي «هابل» يرصد أبعد نجم شوهد على الإطلاق
التلسكوب الفضائي «هابل» يرصد أبعد نجم شوهد على الإطلاق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط