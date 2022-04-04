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مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 12:45 مساء
مشروع علمي لتخليص الزراعة من المواد الكيميائية
صورة مؤرخة في 16 مارس 2022 من أحد الحقول في موغون الفرنسية (أ ف ب)
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يهدف مشروع علمي فرنسي إلى مساعدة المزارعين، على الحدّ من استخدام مبيدات الحشرات والأسمدة الكيميائية، في عملهم.

ويقول المزارع دافيد بونو منحنياً فوق أزهار وحشائش برية في أرض زرعية (غربي البلاد): «كنت أشعر بأن هذه المواد تمثّل خطراً» على المحاصيل، مضيفاً أن «الناس يطالبون بتقليص استخدامها»، وفق «فرانس برس».

واعتُمدت في التجارب ثلاث أراضٍ تابعة لبونو، استُخدمت في إحداها مبيدات أعشاب كيميائية، فيما أُزيلت النباتات البرية في الأرض الثانية عبر جرافة وتُركت الأرض الثالثة من دون إزالة هذه النباتات منها.

 مشروع علمي
يمثّل الاختبار جزءاً من مشروع علمي يضم 400 مزرعة وحوالي أربعين قرية في دو-سيفر الواقعة غربي فرنسا حيث يجرّب العلماء تقنيات عدة للحدّ من التلوث.

ويدعم باحثون من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي مزارعين متطوّعين، بهدف الحد من استخدام المبيدات الحشرية، التي تمثل سبباً محتملاً للإصابة بالسرطان والمميتة للطيور، والابتعاد عن الأسمدة الكيميائية الملوّثة للمياه، إذ إن أسعار هذه المواد ترتفع بشكل كبير.

ويؤكّد الخبراء أن على صناع القرار السياسي في أوروبا ألا يتراجعوا عن التزامهم تقنيات الزراعة الصديقة للبيئة في الوقت الذي يثير غزو روسيا لأوكرانيا مخاوف من أزمة نقص في الأغذية.

ويعتبر رئيس البحوث المتعلقة بالأنظمة الزراعية في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ روبرت فينغر أن «إظهار التزام طويل الأمد مهمّ من وجهة نظر سياسية».

وقد يكون اللجوء إلى وسائل صديقة للبيئة مربحاً أكثر.

ويقول فينغر إن «استخدام الأسمدة الكيميائية في بلدان عدّة ليس فعالاً في الوقت الحالي لناحية تسجيل زيادة في المحاصيل»، في إشارة إلى أوروبا وجزء من آسيا.

ويمكن أن يؤثر الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات على المحاصيل الصغيرة والكبيرة.

ويؤكّد الباحث في معهد «وورد فاجتبل سنتر» بيبين شراينماخرز أن مزارعين في دول مثل فيتنام ولاوس وكمبوديا تسيء استخدام المبيدات ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.

ويضيف «من الضروري معرفة أن المزارعين أنفسهم هم الأكثر تضرراً من سوء استخدام المواد الكيميائية الزراعية»، من خلال لجوئهم بشكل كبير إلى هذه المواد والتقنيات غير الآمنة أو عبر استخدام منتجات غير مناسبة.

ويتابع أن «كلّ مزارع يمكنه أن يروي تفاصيل تسمّم تعرض له بسبب المبيدات الحشرية وواجه جراءه طفحاً جلدياً وتقيؤاً وحتى فقداناً للوعي. ورغم ذلك، يعتقد معظم المزارعين أن المبيدات ضرورية للإنتاج الزراعي».

كيف يمكن إقناع المزارعين بالتغيير؟
ويعتبر روبرت فينغر أن الزراعة تحتاج إلى حل وسط بين الزراعة العضوية تماما والزراعة التقليدية التي تعتمد على المواد الكيميائية.

ويقول «تتمثل النقطة الأكثر أهمية في أن المزارعين لديهم خيار العمل بطريقة مختلفة».

ومن شأن السياسات العامة الطويلة الأمد أن تساعد في دعم تطوير تقنيات زراعية جديدة، والاستثمار بالإنتاج الخالي من المبيدات وبتقنيات كزراعة البقوليات بين المحاصيل لتقليل الحاجة إلى الأسمدة.

ويرى أن على تكاليف المبيدات والأسمدة أن تعكس بوضوح الضرر الذي قد تتسبّب به هذه المواد.

أما في المناطق حيث لا تُستخدم المواد «الشديدة السمية» بطريقة آمنة، فيشير شراينماخرز إلى ضرورة حظر العمل الزراعي فيها، أو فرض ضرائب مرتفعة على المزارعين لردعهم عن الاستخدام غير الآمن للمبيدات تزامناً مع تشجيعهم على اللجوء إلى بدائل كالمبيدات الحيوية.

وبهدف تشجيع المزارعين على اتّخاذ خطوة نحو التغيير، يدرس باحثو المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي إنشاء صندوق مشترك لتعويض المزارعين إذا واجهوا خسائر ناجمة عن تقليل استخدامهم الأسمدة الكيميائية ومبيدات الحشرات. وهذا النموذج مُعتمد في إيطاليا.

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