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استمرت 10 دقائق.. «بلو أوريغن» تنجز رابع رحلة مأهولة إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 10:19 صباحا
استمرت 10 دقائق.. «بلو أوريغن» تنجز رابع رحلة مأهولة إلى الفضاء
صورة مؤرخة في 31 مارس 2022 لصاروخ «نيو شيبرد» خلال انطلاقه من موقع الإطلاق الأول في غرب تكساس (أ ف ب)
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في رحلة ذهاب وإياب استمرت عشر دقائق، نفذت شركة «بلو أوريغن» التابعة للملياردير جيف بيزوس بنجاح رحلتها الفضائية المأهولة الرابعة، الخميس، محملة ستة سائحين فضائيين.

وانطلق صاروخ «نيو شيبرد» الدون المداري من قاعدة موقع الإطلاق الأول التابعة للشركة في غرب تكساس عند الساعة 08:58 صباحًا بالتوقيت المحلي (13:58 ت غ) محملا ستة أشخاص من بينهم غاري لاي، كبير مهندسي برنامج «نيو شيبرد»، إضافة إلى خمسة سائحين دفعوا مقابل التذكرة التي لم يكشف سعرها.

وقال لاي عن الرحلة بالصاروخ «شعرت كأن أحدا يشد جلدي»، وفق «فرانس برس».

 بيت ديفيدسون
جاءت مشاركة لاي في الرحلة بعدما ألغى الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، صديق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مشاركته دون كشف السبب.

وبعد الإطلاق، هبط الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام والصفري انبعاثات غازات الدفيئة، عموديًا على منصة فيما واصلت الكبسولة التحليق متجاوزة خط كارمان المعترف به دوليًا بأنه الحد الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي، على ارتفاع 100 كيلومتر.

-الفكاهي بيت ديفيدسون لن يذهب إلى الفضاء

وتمكن الركاب خلال هذه الرحلة من ترك مقاعدهم، وطافوا لبضع دقائق خارج نطاق الجاذبية، وتأملوا شكل الأرض من الفضاء عبر نوافذ ضخمة.

وشارك في رحلات سابقة لـ«بلو أوريغن» مؤسسها بيزوس إضافة إلى نجم «ستار تريك» وليام شاتنر. وبعد سنوات من الوعود، بدأ قطاع السياحة الفضائية ينطلق.

وقال لاي للصحفيين إن الشركة تواصل إجراء تحسينات على المركبة الفضائية بهدف خفض التكاليف وتقليل الوقت بين الرحلات. وأضاف «يوما ما، سترونا ننظم رحلة كل أسبوع».

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