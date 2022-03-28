Atwasat

كايب تاون في جنوب أفريقيا تشهد أزمة جفاف غير مسبوقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 04:10 مساء
كايب تاون في جنوب أفريقيا تشهد أزمة جفاف غير مسبوقة
صورة لامرأة تحمل دلوا من المياه بمدينة خاييليستا في كايب تاون، 24 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

تواجه مدينة كايب تاون منذ أربع سنوات أزمة جفاف غير مسبوقة، فيما يخيم شبح على العاصمة السياحية لجنوب أفريقيا أطلق عليه «اليوم الصفر»، وهو اليوم الذي ستجف فيه الأنابيب تماما.

وفيما يغتسل رواد شواطئ كايب تاون الرائعة بالمياه لإزالة الرمل عن أقدامهم، يعبر شادراك موغريس عن امتعاضه وهو يملأ برميله بالماء، إذ لا مياه في مراحيض منزله، وفق «فرانس برس».

في انتظار أن يمتلئ برميله، تروي مرشات تلقائية الكروم الواقعة على التلال، وتتدفق المياه من الصنابير، لكن ليس في الأماكن كلها.

لا تصل المياه إلى بلدة خاييليتشا، وهي إحدى أكبر بلدات جنوب أفريقيا، إلا بشكل متقطع، وغالبا ما يكون ضغطها ضعيف فيما تنقلها أنابيب متقادمة.

يستيقظ شادراك موغريس (56 عاما) باكرا في الصباح ليملأ خزانه طالما أن المياه تصل. أما الكمية المجموعة في الخزان، فبالكاد تكفي العائلة المؤلفة من ستة أفراد لتقضي حاجاتها اليومية من شرب وغسيل.

- أوروبا: تضاعف خسائر المحاصيل 3 مرات في نصف قرن

-  حيلة الطيور المدارية لمقاومة الجفاف

ويوفر الوالد يوميا كمية قليلة من المياه لاستعمالها في المراحيض، إذ لا يستخدم الشفاط إلا مرة واحدة في نهاية اليوم. ويقول «إن الأمر بمثابة إهانة يومية». ويضيف «في منزلنا حمامات ومراحيض لكننا لا نستطيع استخدامها». وفي بعض الأحيان، يذهب أطفاله إلى المدرسة من دون شرب أي قطرة ماء.

من سيئ إلى أسوأ
حاول موغريس الاتصال بالجهات المعنية لكنه لم ينجح بالتواصل معها، فيما تنقل صهاريج تابعة للبلدية ومن وقت إلى آخر كميات غير كبيرة من المياه إلى المنازل، لكن ليس بصورة دائمة.

ويقول سانديل زاتو (45 عاما) الذي يعيش في منزل مجاور «ليس أمامنا خيار إلا بالاستيقاظ صباحا لملء خزاننا قدر الإمكان بالمياه».

أما في حدائق الأحياء الراقية في شبه جزيرة كايب تاون، فالمسابح ممتلئة طوال السنة. لكن خلف المناظر المذهلة والتلال الخضراء التي تنتشر على سفوحها رمال بيضاء، لا تصل مياه الشرب إلى حوالي ثلاثين حيا، فيما تُحرَم من هذه المادة الحيوية كذلك ضواح وأحياء تقطنها الطبقة الوسطى.

وخلال فترة الجفاف، بُذل مجهود جماعي، إذ كان كل شخص يدير كمية المياه المستهلكة في منزله، وحد من ري المزروعات واعتاد أن يقود سيارة متسخة.

ويقول موغريس «في ذلك الوقت، كنا ندرك جميعنا المشكلة، أما اليوم فالمياه متوافرة ونحن نعلم ذلك، ما يمثل أمرا أسوأ».

وتؤكد البلدية لوكالة «فرانس برس» أنها توظف مبالغ كبيرة لإصلاح البنية التحتية المتداعية. وأتاحت حالة الطوارئ التي أُعلنت جراء «كوفيد-19» الحصول على أموال إضافية لتوفير المياه للسكان.

ويقدم المسؤول عن إدارة المياه في البلدية زاهد بدروديان حججا تتعلق بانعدام الأمن في بعض الأحياء، ويقول إن «شاحناتنا تُستهدف فيما يتعرض موظفينا لعمليات سطو تكون مسلحة أحيانا». ويعتبر بدروديان أن موجة جفاف جديدة ستصل «حتما».

وفُرضت خلال السنوات الفائتة قيود على استهلاك المياه من وقت إلى آخر في مدن كثيرة من جنوب أفريقيا الذي صنفه البنك الدولي أخيرا أكثر بلد تسوده عدم المساواة في العالم.

وترى الخبيرة بالمياه في جامعة «ستيلينبوش» يو بارنس أن كايب تاون لا تخطط للكارثة المقبلة كما يجب. وتقول إن «عدم التخطيط لمواجهة الجفاف المقبل الذي قد يكون وشيكا يمثل عملية انتحارية»، وفي ظل الارتفاع المستمر في عدد السكان «نتجه إلى كارثة لن نُنقذ منها إلا إذا فعلنا شيئا سحريا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا

بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية

العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»

برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة الدولية

باشاغا يرفض التلويح بورقة إغلاقات النفط: نركز على زيادة الإنتاج في ظل الحاجة ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيرو: اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام
بيرو: اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام
موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم
موجة ابيضاض قوية تضرب الحاجز المرجاني العظيم
مستثمرو وول ستريت يدعمون مشروع إنقاذ وحيد القرن بجنوب أفريقيا
مستثمرو وول ستريت يدعمون مشروع إنقاذ وحيد القرن بجنوب أفريقيا
إتاحة التواصل بين تطبيقات التواصل.. مصلحة للمستخدمين أم خطر على بياناتهم؟
إتاحة التواصل بين تطبيقات التواصل.. مصلحة للمستخدمين أم خطر على ...
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما...
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر...
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو
دراسة: لعلم الفلك أيضا انبعاثات تلوث الجو...
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل ......
تقليص انبعاثات الطيران يتطلب الحد من رحلات العمل
تقليص انبعاثات الطيران يتطلب الحد من رحلات العمل...
المزيد
كايب تاون في جنوب أفريقيا تشهد أزمة جفاف غير مسبوقة
كايب تاون في جنوب أفريقيا تشهد أزمة جفاف غير مسبوقة...
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا...
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»...
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
قانون أوروبي جديد لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة...
إتاحة التواصل بين تطبيقات التواصل.. مصلحة للمستخدمين أم خطر على بياناتهم؟
إتاحة التواصل بين تطبيقات التواصل.. مصلحة للمستخدمين أم خطر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط