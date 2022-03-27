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اتفاق أوروبي لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 02:19 مساء
اتفاق أوروبي لتحجيم هيمنة الشركات الرقمية العملاقة
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق يضع حدا لاستغلال الشركات الرقمية العملاقة موقعها المهيمن (أ ف ب)
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 اتفقت مؤسسات أوروبية عدة، الخميس، بشأن قانون جديد من شأنه أن يضع حدًا لاستغلال الشركات الرقمية العملاقة موقعها المهيمن.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى الاتفاق، بعد أشهر من المفاوضات.

وجاء الحل الوسط بين المؤسسات الأوروبية بشأن قانون الأسواق الرقمية، الذي يجب أن يفرض على «غوغل» و«آبل» و«ميتا» و«أمازون» و«مايكروسوفت» مجموعة من الالتزامات والمحظورات التي من شأنها وضع حد للممارسات المناهضة لقوانين المنافسة.

المؤسسات الأوروبية
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية، سيدريك أو، إن هذا القانون يعتبر «أهم تنظيم اقتصادي في العقود الأخيرة» وقد تكون له ترددات دولية.

من جانبه، قال النائب الأوروبي أندرياس شواب مقرر النص: «يطلق هذا الاتفاق عصرًا جديدًا من تنظيم التكنولوجيا في كل أنحاء العالم. يضع قانون الأسواق الرقمية (الذي يؤمل في أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2023) حدًا للهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى».

ويستهدف التشريع المواقع الكبرى فقط، وقد يشمل بعض المجموعات الأخرى مثل موقع «بوكينغ» للحجز عبر الإنترنت أو منصة التواصل الاجتماعي »تيك توك».

-التكنولوجيا الرقمية حليف أم عدو في الحرب على الاحترار المناخي؟

ومن بين القواعد المفروضة بموجب التشريع، حظر المنصات الرئيسية من إظهار تفضيل لخدماتها في نتائج محركات البحث، مثل «غوغل» الذي يتهم بالقيام بذلك مع «غوغل شوبينغ» للتجارة الإلكترونية التابع له.

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