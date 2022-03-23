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نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 04:50 مساء
نباتات قادرة على تصفية المياه المبتذلة من البلاستيك الدقيق
حبات من محصول بامية في نيجيريا، 12 أغسطس 2021 (أ ف ب)
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أعلن علماء في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أن استخدام البامية أو غيرها من النباتات اللزجة يمكن أن يصفي البلاستيك الدقيق من مياه الصرف الصحي من دون استخدام منتجات صناعية.

ويمكن للنتائج التي توصلوا إليها والتي قُدمت في مؤتمر الربيع للجمعية الكيميائية الأميركية، أن تقدم بديلًا لاستخدام المواد الكيميائية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتي تطرح نفسها مخاطر صحية، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الباحثة الرئيسية راجاني سرينيفاسان من جامعة «تارلتون» بتكساس، في مقطع فيديو أنه لتصفية هذه المواد البلاستيكية الدقيقة والعناصر الأخرى غير المرغوب فيها، «يجب أن نستخدم مواد طبيعية غير سامة».

وتُستخدم البامية كمكثف في عدد من الوصفات، لا سيما من مطابخ جزر الأنتيل أو لويزيانا أو جنوب آسيا.

وبعدما درست قدرة هذا النوع من النباتات على تطهير المياه من الملوثات ذات الأصل النسيجي، ركّزت راجاني سرينيفاسان على تطبيق للجسيمات البلاستيكية الدقيقة. هذه الجزيئات التي لا يتعدى طولها خمسة ملليمترات، تضر بالأسماك لا سيما عن طريق تعطيل نظامها التناسلي أو نموها.

وتأتي اللدائن الدقيقة (ميكروبلاستيك) من الكمية الهائلة من البلاستيك المنتجة منذ خمسينيات القرن الماضي، والتي تُقدر بنحو 8 مليارات طن، أعيد تدوير 10% منها فقط. والباقي منتشر في أنحاء العالم كافة، من المحيطات إلى الأنهار، في الهواء وحتى بطعامنا.

ومن الممكن أن تكون لهذه الجزيئات آثار ضارة على صحة الإنسان رغم الغموض في شأنها. ويمكن أيضًا أن تكون اللدائن الدقيقة مسببة للسرطان والطفرات.

المواد الندفية
وعادة ما تزيلها محطات معالجة مياه الصرف الصحي على مرحلتين: يتم الاحتفاظ بتلك التي تطفو على السطح، وبعد ذلك تسمح المواد الكيميائية التي تسمى المواد الندفية للباقي بالتجمع معا لتشكيل كتل يسهل تصفيتها.

لكن هذه المواد الندفية، بينها عديد الأكريلاميد، يمكن أن تتحلل إلى مواد سامة أخرى.

لذلك حققت راجاني سرينيفاسان وزملاؤها في ما إذا كانت النباتات التي يسهل الوصول إليها مثل البامية أو الصبار أو الحلبة أو التمر الهندي أو السيليوم يمكن أن تحل محلها. وأجريت الاختبارات باستخدام مستخلصات من نبات واحد أو أكثر، بمياه ملوثة بجزيئات بلاستيكية دقيقة.

في نهاية تجربتهم، خلص الباحثون إلى أن مزيج مستخلصات البامية والحلبة كان الأكثر فعالية في المياه المالحة، وأن البديل من البامية والتمر الهندي كان أفضل حل للمياه العذبة.

وتبين أن المركبات الطبيعية المشتقة من هذه النباتات، فعالة على الأقل بالدرجة عينها إن لم يكن أكثر، من متعدد الأكريلاميد الصناعي. وتُعتبر خصوصًا المنتجات النباتية غير سامة وقابلة للاستخدام أصلا في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بحالتها الحالية.

وتأمل الباحثة راجاني سرينيفاسان أن تتمكن في نهاية المطاف من تسويق هذه العملية تجاريًا للسماح بوصول أكبر إلى المياه النظيفة.

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