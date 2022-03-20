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بيرو: اكتشاف متحجرة باسيلوصور عمرها 36 مليون سنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 10:25 صباحا
بيرو: اكتشاف متحجرة باسيلوصور عمرها 36 مليون سنة
جمجمة الباسيلوصور معروضة في أحد متاحف ليما في 17مارس 2022 (أ ف ب)
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عرض علماء متحجرات من إحدى جامعات بيرو، الخميس، بقايا متحجرة تابعة لباسيلوصور، وهو نوع من الحيتان اللاحمة الكبيرة كانت تعيش في المحيطات قبل 36 مليون سنة.

واكتُشفت هذه البقايا المتحجرة التي تمثل جمجمة كاملة نهاية العام 2021 في صحراء أوكوكاهي الواقعة على بُعد 350 كيلومترًا جنوب العاصمة ليما، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس فريق علماء المتحجرات في جامعة «ناسيونال مايور دي سان ماركوس» ماريو أوربينا إن الأمر يمثل «اكتشافًا بالغ الأهمية نظرًا إلى عدم وجود أي نموذج مماثل مكتشف في العالم».

وأطلق مكتشفو البقايا المتحجرة اسم «مفترس أوكوكاهي» عليها، ويتغذّى هذا الحوت الذي يبلغ طوله 17 مترًا ويتمتع بفك ضخم وقوي على أسماك التونة والقرش وكميات كبيرة من السردين.

وأوضح عالم المتحجرات رودولفو سالاس-خيسموندي أن الباسيلوصور كان يمثل «أحد أكثر الحيوانات ضراوة في عصره»، وربما كان موجودًا على قمة السلسلة الغذائية. واعتبر أن «هذا الاكتشاف استثنائي لجهة الحالة الجيدة للبقايا نتيجة حفظها».

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