Atwasat

دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة المعمارية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 مارس 2022, 03:30 مساء
دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة المعمارية
المهندس المعماري من بوركينا فاسو دييبيدو فرنسيس كيريه في لندن، 20 يونيو 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

أصبح المهندس المعماري من بوركينا فاسو دييبيدو فرنسيس كيريه، أحد رواد المباني المستدامة المرتبطة بخدمة السكان، الثلاثاء، أول أفريقي يحصل على جائزة «بريتزكر» التي تُعتبر المكافأة الأهم في هذه المهنة.

ورأى منظمو جائزة «بريتزكر» في بيان أن كيريه، «من خلال التزامه بالعدالة الاجتماعية والاستخدام الذكي للمواد المحلية للتكيف مع المناخ الطبيعي.. يعمل في البلدان المهمشة التي تكثر فيها القيود والصعوبات وتغيب عنها الهندسة المعمارية والبنى التحتية»، وفق «فرانس برس».

وتعود شهرة كيريه إلى كونه صمَّم مشاريع تتعلق بالحياة اليومية كالمدارس، ويقع الكثير من المنشآت التي تحمل توقيعه في القارة الأفريقية، وخصوصًا في بنين وبوركينا فاسو ومالي وتوغو وكينيا وموزمبيق.

وذكّر منظمو جائزة «بريتزكر» التي تمنحها مؤسسة «Hyatt» بأن كيريه صمم «مؤسسات تعليمية معاصرة ومرافق صحية ومباني سكنية للشركات وأخرى مدنية وأماكن عامة، غالبًا ما تقع في البلدان التي تكون فيها الموارد هشة».

لكن المهندس المعماري البالغ 57 عامًا والذي يحمل أيضًا الجنسية الألمانية لم يكتف بأفريقيا؛ بل امتدت أعماله إلى مناطق أخرى من العالم، إذا اتسعت شهرته الدولية، وأسندت إليه مشاريع في أوروبا والولايات المتحدة. وسبق أن نال العام 2004 جائزة الآغا خان للعمارة.

ومُنحت جائزة «بريتزكر» العام المنصرم للفرنسيين جان فيليب فاسال وآن لاكاتون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز

تعرف على نتائج مباريات الأربعاء في الدوري الممتاز
الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي

الولايات المتحدة تفكر في الاستغناء عن التوقيت الشتوي
ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي

ضبط متهم بالشروع في القتل ببنغازي
أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي

أوكرانيا: أكثر من ألف شخص كانوا يختبئون في مسرح تعرض لقصف روسي
تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تشيلسي يجدد فوزه على ليل ويلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي أبطال أوروبا
يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال

يوفنتوس يودع دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال
الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في اليمن

الأمم المتحدة تعرب عن خيبة أملها إزاء جمع ثلث التمويل اللازم لتجنب كارثة في ...
مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة

مساعدات أميركية عسكرية «غير مسبوقة» لأوكرانيا بمليار دولار تشمل طائرات مسيرة
«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية

«الوسط» تستعرض مباريات الأهلي طرابلس في الدوري الممتاز والكونفدرالية
ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت

ديكارلو: مكون مراقبة وقف إطلاق النار يواصل العمل لإنشاء مركز عملياتي في سرت
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 2 - 1 الهلال» في الدوري الممتاز
سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة

سجال «صيني-أميركي» حول الدول الكبيرة التي «تتنمر» على الدول الصغيرة
بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»

بوتين: العملية العسكرية في أوكرانيا «ناجحة»
صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)

صواريخ جافلين الأميركية المضادة للدبابات.. رمز المقاومة الأوكرانية (صور)
اقتصاد بلس (حلقة 22)

اقتصاد بلس (حلقة 22)
برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)

برنامج «فيترينا» (الحلقة 3)
دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين

دراسة: انتعاش تجارة الأسلحة بأوروبا.. ودولتان عربيتان في صدارة المستوردين
مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله

مسؤول أممي: نهاية السيناريو في أوكرانيا انفجار الاقتصاد العالمي كله
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عناكب كبيرة من آسيا تنتشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
عناكب كبيرة من آسيا تنتشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الحمض النووي يكشف نوعا جديدا من السلاحف
الحمض النووي يكشف نوعا جديدا من السلاحف
تجربة رقمية بمارسيليا تتيح الغوص في عالم الموناليزا
تجربة رقمية بمارسيليا تتيح الغوص في عالم الموناليزا
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي...
شركات السيارات تتسابق على عرض طرازاتها في ألعاب الفيديو
شركات السيارات تتسابق على عرض طرازاتها في ألعاب الفيديو...
التحقيق في تأثير «تيك توك» الضار على الأطفال
التحقيق في تأثير «تيك توك» الضار على الأطفال...
«ميتا» تستعرض جهودها في بناء عالم «ميتافيرس»
«ميتا» تستعرض جهودها في بناء عالم «ميتافيرس»...
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية...
المزيد
دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة المعمارية
دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة ......
وفاة عالم الفيزياء الفلكية يوجين باركر
وفاة عالم الفيزياء الفلكية يوجين باركر...
الأمم المتحدة تطالب باستخدام الدراجات الهوائية لمكافحة الاحترار
الأمم المتحدة تطالب باستخدام الدراجات الهوائية لمكافحة ......
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان...
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط