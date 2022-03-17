دييبيدو فرنسيس أول أفريقي يحصل على «بريتزكر» للهندسة المعمارية

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح المهندس المعماري من بوركينا فاسو دييبيدو فرنسيس كيريه، أحد رواد المباني المستدامة المرتبطة بخدمة السكان، الثلاثاء، أول أفريقي يحصل على جائزة «بريتزكر» التي تُعتبر المكافأة الأهم في هذه المهنة.

ورأى منظمو جائزة «بريتزكر» في بيان أن كيريه، «من خلال التزامه بالعدالة الاجتماعية والاستخدام الذكي للمواد المحلية للتكيف مع المناخ الطبيعي.. يعمل في البلدان المهمشة التي تكثر فيها القيود والصعوبات وتغيب عنها الهندسة المعمارية والبنى التحتية»، وفق «فرانس برس».

وتعود شهرة كيريه إلى كونه صمَّم مشاريع تتعلق بالحياة اليومية كالمدارس، ويقع الكثير من المنشآت التي تحمل توقيعه في القارة الأفريقية، وخصوصًا في بنين وبوركينا فاسو ومالي وتوغو وكينيا وموزمبيق.

وذكّر منظمو جائزة «بريتزكر» التي تمنحها مؤسسة «Hyatt» بأن كيريه صمم «مؤسسات تعليمية معاصرة ومرافق صحية ومباني سكنية للشركات وأخرى مدنية وأماكن عامة، غالبًا ما تقع في البلدان التي تكون فيها الموارد هشة».

لكن المهندس المعماري البالغ 57 عامًا والذي يحمل أيضًا الجنسية الألمانية لم يكتف بأفريقيا؛ بل امتدت أعماله إلى مناطق أخرى من العالم، إذا اتسعت شهرته الدولية، وأسندت إليه مشاريع في أوروبا والولايات المتحدة. وسبق أن نال العام 2004 جائزة الآغا خان للعمارة.

ومُنحت جائزة «بريتزكر» العام المنصرم للفرنسيين جان فيليب فاسال وآن لاكاتون.