Atwasat

محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 مارس 2022, 11:10 صباحا
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان
اللبؤة «كنداكة» بمحمية الباقير في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، 28 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

كانت «كنداكة» تجلس في ما مضى جائعة داخل قفص صغير في الخرطوم، لكنها باتت تنظر إلى أشبالها الصغيرة تمرح داخل محمية تقع في قلب سهل عشبي، وذلك بفضل حفنة من المتطوعين في أحد أفقر بلدان العالم.

في السودان، باتت كلمة «كنداكة»، وهو اسم الملكات النوبيات في العصور القديمة، مرتبطة بالمتظاهرات اللاتي شاركن بشجاعة في التظاهرات التي أدت إلى إسقاط عمر البشير العام 2019 وما زلن يشاركن حاليا في التظاهرات التي اندلعت للمطالبة بتنحية العسكريين عن السلطة بعد انقلاب 25 أكتوبر، وفق «فرانس برس».

ولكن هذه اللبؤة ذات السنوات الخمس أُطلقت، بعد ثمانية أشهر من الاستعدادات، من حديقة حيوان الخرطوم مع أسدين آخرين في يناير 2021 فيما كان السودان قد خرج لتوه من 30 عاما من الحكم العسكري-الإسلامي ومن عزلة دولية.

وأُنقذت الأسود الثلاثة التي كانت تعاني من الجفاف والترهل بفضل حملة على الإنترنت. ومنذ ذلك الحين اتسع المشروع وأصبحت محمية الباقير التي استقبلتهم والواقعة على بعد ساعة بالسيارة من الخرطوم، تؤوي 17 أسدا تراوح أعمارها بين ستة أشهر وست سنوات تعيش على مساحة تفوق 40 ألف متر مربع.

في كل يوم، يوزع عثمان صالح ومعتز كمال و20 متطوعا آخرين ما بين 5 إلى عشرة كيلوغرامات من اللحم على كل أسد وعلى حفنة من الضباع لديها مساحة مسورة خاصة بها في الهواء الطلق.

«سكارفيس» و«منصور»
ويتعين على هؤلاء المتطوعين توزيع وقتهم بين خدمة المحمية ووظائفهم. ولكن منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر، ينبغي عليهم كذلك تحمل أعباء الانتقال والبحث عن طرق بديلة لتلك التي يغلقها الجيش بسبب التظاهرات.

ويقول المتطوع معتز كمال (30 عاما) إن الوقود سعره مرتفع والانتقال الى المحمية مكلف «ولكني آتي كل يوم لأنني أشعر بسعادة في كل مرة». وانضم مهندس الاتصالات الشاب هذا المولع بالكلاب منذ الصغر، إلى المشروع منذ البداية. وهو يزور المحمية في كل عطلة نهاية أسبوع، ويكلفه التنقل إلى المكان ما بين دولارين وأربعة دولارات تقريبا.

ويبدي كمال إعجابا خاصا بالأسد «سكارفيس» وهو ذكر كبير ذو وبر باللون البيج، وكذلك بـ«الطيب»، وهو أسد آخر أخذ اسم متطوع غادر أخيرا إلى أوغندا لاستكمال دراسته من أجل أن يصبح طبيبا بيطريا بعد أن اكتشف اثناء وجوده في المحمية ولعه بالحيوانات.

وهناك أيضا الأسد «منصور»، الذي أطلق عليه هذا الاسم لأنه تغلب على الجوع في حديقة حيوانات الخرطوم ونجا من العنف في السودان - وهو استثناء مقارنة بما يحدث في مناطق أخرى من العالم. ويشير الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة إلى أن عدد الأسود الأفريقية انخفض بنسبة 40% على مدى ثلاثة أجيال.

ولم يعد هناك سوى 20 ألف أسد في الأوساط البرية في أفريقيا، من بينها حفنة تعيش في السودان، بحديقة الدندر الوطنية بالقرب من الحدود مع إثيوبيا الغارقة حاليا في الحرب.

أفيال وزرافات وحمير وحشية
لكن كل هذه الحيوانات بحاجة إلى طعام، بحسب ما يشير عثمان صالح مؤسس المحمية الذي استطاع أن يجمع بنفسه كل الأسود القابعة في الأسر بالسودان، سواء من حديقة الحيوان في الخرطوم أو من الأفراد.

ويكافح صالح كل يوم لإطعام الحيوانات. ويضطر أسوة بجميع المتطوعين إلى التبرع من مالهم الخاص لشراء أكثر من 100 كيلوغرام من اللحم يوميا لنزلاء المحمية. ويقول صالح «لدينا متبرعون في السودان وفي الخارج ولكن ذلك لا يكفي، خصوصا أنه لا الحكومة ولا الشركات التي اتصلنا بها وافقت على مساعدتنا».

ففي بلد يعتمد ثلث سكانه على المساعدات الإنسانية، يُعتبر التبرع بأموال لإطعام الحيوانات نوعا من الترف.

ويضيف صالح «هناك سودانيون كثيرون يعانون من الجوع ومن الطبيعي أن تكون لهم الأولوية». ويعول صالح على المتطوعين وأنصار الرفق بالحيوان. ويوضح أن «أطباء بيطريين متطوعين يأتون كل أسبوع لإجراء فحوص روتينية» للحيوانات.

كما «يأتي كل ستة أشهر أطباء بيطريون من منظمة (فور بوز) غير الحكومية للقيام بجراحات وتدريب أطقمنا المحلية».

ويحلم عثمان صالح بتوسيع نشاط محميته في السودان حيث تلقى التنوع البيئي ضربات قاسية بسبب النزاعات المسلحة والتنقيب عن الذهب والنفط. ويقول مبتسما «ربما نستطيع يوما ما استقبال أفيال وزرافات وحمير وحشية.. كل هذه الحيوانات التي اختفت من السودان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية

الكرملين: حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا يمكن اعتباره تسوية
الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»

الليرة التركية ترتفع والذهب يواصل التراجع قبل بيانات «المركزي الأميركي»
أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا
كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق

كاركاتير حليم - نيران الأسعار في الأسواق
مفاوض أوكراني: «تناقضات عميقة» في المفاوضات الأوكرانية الروسية

مفاوض أوكراني: «تناقضات عميقة» في المفاوضات الأوكرانية الروسية
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية برلين المعتمدين لدى ليبيا

مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنفي يعقد جلسة تشاورية مع سفراء الدول المعنية بعملية ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 1 - 1 دارنس» في الدوري الممتاز
روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن

روسيا تفرض عقوبات على بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا بينهم بلينكن
زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

زيلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي
سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون

سوريون يحيون ذكرى مرور 11 عاما على انتفاضتهم ضد النظام بحصيلة قتلى تجاوزت النصف ...
موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا

موسكو تدعو للتصويت في مجلس الأمن على حل «إنساني» في أوكرانيا
أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس

أميركي ينضم لصفوف سلة الأهلي طرابلس
إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟

إلى أي مدى يمكن أن ينخفض الذهب والنفط؟
إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز الروسي

إمدادات إضافية عبر «غرين ستريم».. إيطاليا تفصح عن خططها مع ليبيا للتحرر من الغاز...
«التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف

«التعليم»: حكم قضائي ببراءة وإطلاق موسى المقريف
فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد

فوز جديد لثلاثي ليبيا في شطرنج العرب ببغداد
موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية

موسكو: التحفظ على الطائرات الأجنبية التي تتواجد على الأراضي الروسية
«كلب» يسجن شرطيا أميركيا

«كلب» يسجن شرطيا أميركيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر
دراسة: الفتيات يبررن الفشل بنقص الموهبة
دراسة: الفتيات يبررن الفشل بنقص الموهبة
عناكب كبيرة من آسيا تنتشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
عناكب كبيرة من آسيا تنتشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الحمض النووي يكشف نوعا جديدا من السلاحف
الحمض النووي يكشف نوعا جديدا من السلاحف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي
«تيك توك» يعيد رسم المشهد الموسيقي...
شركات السيارات تتسابق على عرض طرازاتها في ألعاب الفيديو
شركات السيارات تتسابق على عرض طرازاتها في ألعاب الفيديو...
التحقيق في تأثير «تيك توك» الضار على الأطفال
التحقيق في تأثير «تيك توك» الضار على الأطفال...
«ميتا» تستعرض جهودها في بناء عالم «ميتافيرس»
«ميتا» تستعرض جهودها في بناء عالم «ميتافيرس»...
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية
الصين تتمسك بالفحم رغم وعودها المناخية...
المزيد
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان
محمية يديرها متطوعون تنقذ أسود السودان...
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء
«ناسا»: لا «تغييرات» في التعاون الأميركي - الروسي بالفضاء...
تجربة رقمية بمارسيليا تتيح الغوص في عالم الموناليزا
تجربة رقمية بمارسيليا تتيح الغوص في عالم الموناليزا...
الحمض النووي يكشف نوعا جديدا من السلاحف
الحمض النووي يكشف نوعا جديدا من السلاحف...
عناكب كبيرة من آسيا تنتشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة
عناكب كبيرة من آسيا تنتشر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط