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عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 03:22 مساء
عمرها 50 عاما.. ناسا تفتح عينة من تربة القمر
عينة من صخور القمر جُمعت خلال مهمة «أبولو 17» وفتحتها وكالة «ناسا» بعد نصف قرن (أ ف ب)
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بعد 50 عاما على جلبها إلى الأرض، بدأت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للتو بفتح إحدى آخر العينات الصخرية من القمر، التي جمعتها مهمات «أبولو» وبلغت 2196 عينة.

وخلال هذا الوقت كله، أبقي على بعض الأنابيب مغلقة بإحكام لدرسها بعد سنوات طويلة باستخدام أحدث التقنيات، وفق «فرانس برس».

وأوضحت مديرة قسم علوم الكواكب في ناسا، لوري غليز، أن الوكالة الأميركية «كانت تعلم أن العلم والتكنولوجيا سيتطوران، ما سيتيح للعلماء درس المواد بطرق جديدة للرد على تساؤلات المستقبل».

عينات من القمر
جُمعت هذه العينة المسماة 73001 على يد عالمي الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت في ديسمبر 1972، خلال مهمة «أبولو 17»، آخر المهام ضمن برنامج أبولو.

وأخذت العينة عبر غرس أنبوب طوله 35 سنتيمترا وعرضه أربعة سنتيمترات، في تربة وادي توروس-ليترو القمري.

وهذه أول عينة تُفتح من بين العينتين الوحيدتين اللتين أغلقتا فراغيًا على سطح القمر. وقد تحوي على غازات أو مواد متطايرة مثل الماء وثاني أكسيد الكربون.

والهدف من هذه التجربة استخراج هذه الغازات الموجودة على الأرجح بكميات صغيرة جدا، لتحليلها بفضل تقنيات القياس الطيفي التي أصبحت فائقة الدقة في السنوات الأخيرة.

وكالة ناسا
في مطلع فبراير، سُحب أنبوب الحماية الخارجي أولاً من دون أن يكشف عن وجود أي غاز قمري، ما يؤشر إلى أن العينة التي كان يحويها بقيت مغلقة بإحكام.

ثم في 23 فبراير، بدأت عملية تمتد على أسابيع عدة لثقب الأنبوب الرئيسي وسحب الغاز الموجود في داخله.

وخلال الربيع، ستُستخرج الصخرة وتُقطّع بعناية لتمكين فرق علمية مختلفة من درسها.

يكتسي موقع استخراج هذه العينة أهمية خاصة للباحثين لأنه شهد انهيارا للتربة. ونظرا إلى أن «المطر لا يهطل على القمر ولا نفهم حقا سبب حصول انهيارات للتربة. قد نتمكن من فهم مسببات ذلك من خلال النظر إلى الأجزاء العميقة من العينة»، على ما أوضحت المشرفة المعاونة على المحفوظات المرتبطة بمهمات «أبولو» جوليان غروس خلال جلسة أسئلة وأجوبة عبر تويتر. وبعد 73001، لن يتبقى سوى ثلاث عينات قمرية مغلقة بإحكام.

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وعن الموعد المتوقع لفتحها، قال المشرف الرئيسي على المحفوظات ريان زيغلر «أشك في أن ننتظر 50 عاما إضافية لهذه الغاية». لكنه أشار إلى أنه سيكون من المهم مقارنتها مباشرة مع العينات التي سيحضرها رواد الفضاء في إطار البرنامج الأميركي المقبل للعودة إلى القمر، «أرتيميس».

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