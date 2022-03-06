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محمية طبيعية وطنية للأنهار الجليدية في تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 مارس 2022, 12:40 مساء
محمية طبيعية وطنية للأنهار الجليدية في تشيلي
جانب من المحمية الطبيعية الوطنية للأنهار الجليدية قرب سانتياغو، وزعتها الرئاسة التشيلية، 5 مارس 2022 (أ ف ب)
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أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا، السبت، إنشاء محمية وطنية تبلغ مساحتها 75 ألف هكتار في منطقة سانتياغو الجبلية لحماية 368 نهرًا جليديًّا متأثرًا بالاحترار المناخي، تمثل خزانًا مهمًّا للمياه.

وقال بينييرا، خلال إعلان هذه الخطوة، إنها تتيح «حماية 368 نهرًا جليديًّا، تختزن كمية مياه أكبر باثنتين وثلاثين مرة من مخزون بحيرة سد إل ييسو» الذي يمد ساناتياغو بالمياه، وفق «فرانس برس».

وتقع المحمية الوطنية للأنهار الجليدية على مسافة 60 كيلومترًا من سانتياغو في جبال الإنديز، وستوفر الحماية لنحو 46 في المئة من المساحة الجليدية لمنطقة العاصمة، وتحتوي على 56 في المئة من المياه المخزنة في الأنهار الجليدية بالمنطقة التي يعيش فيها أكثر من سبعة ملايين من أصل 18 مليون تشيلي.

وشرح بيان رسمي أن صفة المحمية الوطنية «تمثل في تشيلي أعلى درجة من الحماية لمنطقة برية».

وشدد بينييرا على أن إنشاء المحمية «إجراء أساسي لمكافحة تدمير الطبيعة وذوبان الأنهار الجليدية» في تشيلي «وكذلك، بطريقة ما، لمحاربة الجفاف» الذي تعانيه الدولة يشار إلى أن تشيلي واحدة من الدول العشر التي تملك أكبر كتلة جليدية في العالم، إلى جانب كندا والولايات المتحدة والصين وروسيا.

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