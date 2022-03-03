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«نتفليكس» تعتزم الاستحواذ على استوديو «نكست غيمز» لألعاب الفيديو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 02:01 مساء
«نتفليكس» تعتزم الاستحواذ على استوديو «نكست غيمز» لألعاب الفيديو
شعار نتفليكس على هاتف محمول (أ ف ب)
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أعلنت نتفليكس، الأربعاء، أنها تعتزم الاستحواذ على استوديو ألعاب الفيديو الفنلندي «نكست غيمز»، في مشروع يؤكد طموح المجموعة الأميركية العملاقة في مجال البث التدفقي لتوسيع أنشطتها في قطاع ألعاب الفيديو.

وقالت «نتفليكس» إن قيمة الصفقة التي ستُدفع نقدًا عن طريق إعادة شراء أسهم «نكست غيمز»، تفوق 70 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

تطورت «نكست غيمز»، التي أسست العام 2013 ألعابًا للأجهزة المحمولة مستوحاة من عالم المسلسلين الناجحين «The Walking Dead» و«Stranger Things»، وكلاهما يُبث على «نتفليكس».

وقال رئيس الشركة الفنلندية تيمو هوهتانن إن الاستوديوهات ترمي إلى «أن تصبح شريكًا مفضلًا في قطاع الترفيه العالمي بالاعتماد على الامتيازات الأكثر شعبية حول العالم».

ارتفعت قيمة سهم شركة «نكست غيمز» المدرجة في بورصة هلسنكي، الأربعاء، بنحو 120% بعد الإعلان عن الصفقة مع «نتفليكس».

في ظل المنافسة مع منصات البث الأخرى مثل «ديزني بلاس» أو «إتش بي أو ماكس»، تسعى «نتفليكس» إلى تنويع أنشطتها، لا سيما من خلال تعزيز موقعها في قطاع ألعاب الفيديو المربح للغاية.

وأعلنت المجموعة الأميركية في سبتمبر الماضي أول عملية استحواذ لها لاستوديو متخصص في ألعاب الفيديو هو «Night School Studio» الذي صنع لنفسه شهرة من خلال إنتاج لعبة الإثارة «Oxenfree».

في نوفمبر، أطلقت «نتفليكس» ألعابًا عدة للأجهزة المحمولة يمكن للمشتركين تحميلها مجانًا من أجهزتهم باستخدام نظام تشغيل «آي أو إس» أو «أندرويد».

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