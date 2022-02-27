فريقيا تكافح كي لا تتحول إلى «مكب نفايات العالم»

القاهرة - بوابة الوسط

تكافح أفريقيا من أجل تجنب تحويلها إلى «مكب نفايات العالم» لمخلفات البلاستيك، وذلك بحشد قواها خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنطلق الإثنين، في العاصمة الكينية نيروبي.

من أنتاناناريفو إلى دكار مرورًا بنيروبي أو كوناكري، تنتشر في العواصم الأفريقية مكبات ضخمة في الهواء الطلق تتكدس فيها النفايات البلاستيكية بآلاف الأطنان، وتنبعث منها روائح نتنة ودخان وجزيئات سامة، وفق «فرانس برس».

ويقصد هذه المكبات رجال ونساء وأطفال من أكثر السكان فقرا، معرضين حياتهم للخطر ليجدوا بين المخلفات ما يوفر لهم قوت عيشهم اليومي.

كذلك تُلوّث النفايات البلاستيكية المحيطات والمناطق الريفية، وتُهدد الحيوانات والنباتات والبشر.

البلاستيك قاتل

ويقول الراعي النيجيري هاما عبدلاي، المقيم قرب نيامي «هذه الأكياس (البلاستيكية) قاتلة فعلا»، إذ «تقضي على حيواناتنا ببطء عندما ترعى العشب الممزوج بالبلاستيك».

وبسبب النقص في جمع النفايات والافتقار إلى مصانع إعادة التدوير، «تتزايد النفايات البلاستيكية في أفريقيا»، بحسب تقرير صدر أخيرًا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ما يشكل «تهديدًا كبيرًا للبيئة واقتصادات القارة» .

ويُنتج العالم سنويًا 300 مليون طن من النفايات البلاستيكية، ينتهي 11 مليون طن منها في المحيطات. لكن وفق الأمم المتحدة، يشكل «نقص الإحصاءات» المتعلقة بأفريقيا «عقبة رئيسية» في هذا المجال.

وقال عثمان دانبادجي رئيس «شبكة النيجر للمياه والصرف الصحي»، وهي منظمة غير حكومية «لا شك في أنه إذا لم يتم فعل أي شيء في غضون سنوات قليلة، ستصبح أفريقيا سلة قمامة حقيقية للأكياس والنفايات البلاستيكية».

قرار صيني

أثار قرار الصين العام 2018 حظر استيراد النفايات البلاستيكية، وأعقبته قرارات مماثلة من دول آسيوية أخرى مثل الفيليبين وماليزيا، مخاوف من أن تتطلع الدول الغنية إلى القارة الأفريقية للتخلص من هذه المخلفات.

وتبدو هذه المخاوف مبررة نظرًا إلى أن البلدان الغنية ترسل أصلًا إلى القارة السمراء نفايات لها من منتجات ومواد خطرة أخرى مثل البطاريات أو المكونات الكهربائية والإلكترونية المستعملة، لا سيما إلى غانا ونيجيريا.

ويخشى رئيس منظمة «الكوكب الأخضر» غير الحكومية في الكونغو الديمقراطية إيف إيكوبو من أن ثمة «خطرًا كبيرًا في أن نرى كل نفايات البلدان الصناعية مرمية هنا في أفريقيا».

في نيروبي، ستحاول الدول الأفريقية الوصول إلى موقف مشترك بشأن حظر استيراد النفايات البلاستيكية إلى القارة، بهدف إجراء محادثات بشأن اتفاقية دولية لمكافحة تلوث البلاستيك.

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اعتمدت معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء تدريجًا تشريعات تحظر «صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتسويقها واستخدامها وتخزينها»، لكنها في الغالب غير مطبقة أو يتم تنفيذها بصورة خاطئة.

حماية البيئة

في إطار «الحرص على التوفيق بين استمرار الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة»، أشارت مذكرة موجهة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى وكالة فرانس برس على أنها «بصدد الانتهاء من مشروع لائحة بشأن مواءمة القواعد» الوطنية. مع ذلك، فإن الدول الأعضاء «لم توافق بعد (...) على موعد نهائي لوقف استيراد المواد البلاستيكية».

ويقول جون غاكوافو وهو رئيس منظمة غير حكومية للدفاع عن البيئة في رواندا «ثمة نقص في الالتزام من دول أفريقية عدة». وهو شعور يشاطره عثمان دانبادجي الذي يقول «لا يمكننا فعل أي شيء ضد انتشار (النفايات البلاستيكية)، لأن السياسيين ليسوا ملتزمين حقًا في هذه المعركة».

يعود النقص في الالتزام جزئيًا إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي لقطاع البلاستيك الذي يوفر فرص عمل في بلدان كثيرة بينها جنوب أفريقيا، القوة الاقتصادية الكبرى في القارة حيث يعمل في القطاع حوالي 65 ألف شخص.

وقالت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا باربرا كريسي أخيرًا إن أي اتفاق دولي يجب أن يأخذ في الاعتبار «المسؤوليات المتباينة والقدرات الخاصة» لكل دولة «في ضوء الظروف الوطنية».

وأوضحت نهلانهلا سيبيسي من منظمة «غرينبيس أفريكا» ومقرها جوهانسبرغ «لا أعتقد أن الدول الأفريقية ستتخذ موقفًا موحدًا بالكامل» في نيروبي، مضيفة «بلدان مثل جنوب أفريقيا التي لديها صناعة بلاستيك متجذرة» ستسلط الضوء أكثر على «فرص العمل» المرتبطة بالبلاستيك، ولكن أيضًا على مساهمة القطاع في الأموال الضريبية.

وترتدي هذه الحجة أهمية كبيرة في بلد 65% من شبابه عاطلون عن العمل.

ويرى إيف إيكوبو أنه «سيكون من الصعب جدًا على بلداننا أن تتحد لحظر دخول النفايات»، لأن ذلك «يشكل بالنسبة لها أيضًا مصدرًا للأموال ورأس المال»، و«هنا أهمية مواصلة الضغط من أجل عدم التضحية بمستقبل القارة».