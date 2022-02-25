Atwasat

عهد الديناصورات انتهى في الربيع

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 فبراير 2022, 02:09 مساء
عهد الديناصورات انتهى في الربيع
تجسيد فني لديناصور نشرته مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» في 11 فبراير 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

ذهبت دراسة حديثة إلى أن عهد الديناصورات على الأرض انتهى، خلال فصل الربيع، في نصف الكرة الشمالي.

وجاء ذلك مع سقوط كويكب عملاق قبل حوالى 66 مليون سنة، ما أدى إلى واحدة من أكبر مراحل انقراض الأجناس على الكوكب، وفق «فرانس برس».

وأوضحت المعدة الرئيسية للدراسة، ميلاني دورينغ، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن تحديد هذا الفصل مهم للمساعدة في فهم «كيف نجا ما تبقى (من الديناصورات) وكيف ازدهرت بعدها».

يستحيل علميا في مثل هذا النطاق الزمني، وضع تقويم دقيق لتاريخ الحدث الذي وقع في منطقة تشيكشولوب في شبه جزيرة يوكاتان الحالية في المكسيك. وتسبب اصطدام الكويكب، أو ربما قطعة من مذنب وفقًا لدراسة حديثة، في سلسلة كوارث أعقبتها اضطرابات مناخية.

وشكلت هذه الحوادث نهاية العصر الطباشيري وزوال أسياد هذه الحقبة عن الأرض، أي الديناصورات غير الطيرية، ما انعكس أيضا في الهواء عبر انقراض التيروصورات (زواحف طائرة).

وقدم الفريق بقيادة عالمة الإحاثة وطالبة الدكتوراه ميلاني دورينغ والمتخصص في الفقاريات دينيس فويتن، وكلاهما في جامعة أوبسالا السويدية، إضاءة مهمة على الحدث من خلال دراسة أحافير أسماك.

واحتفظ موقع تانيس في ولاية داكوتا الشمالية الأميركية حاليا، بذكرى هذا الانقراض، إذ يضم مجموعة من الأنواع المتحجرة عُثر على معظمها تحت رواسب مد بحيري، وفق الدراسة.

في هذه الظاهرة، اجتازت موجات الزلزال الصدمية في بضع عشرات من الدقائق أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، ورفعت مياه بحر داخلي كان يمر في قارة أميركا الحالية، ما قضى على كل أشكال الحياة في طريقه.

شتاء نووي
في تانيس، درس العلماء بقايا ثلاثة من أسماك الحفش وثلاثة أخرى من نوع الأسماك المجدافية، مستخدمين على وجه الخصوص تحليلا عالي الدقة عبر التصوير المقطعي بالأشعة السينية من المرفق الأوروبي للإشعاع السنكروتوني في مدينة غرونوبل الفرنسية.

وأثبت الباحثون في البداية أن الأسماك هلكت بالفعل خلال موجة المد البحيري التي كانت مصحوبة بسيل من الكرات الزجاجية، إذ سُجل طوفان حقيقي من رمال تحولت إلى زجاج بفعل حرارة الاصطدام وتناثرت في الهواء، قبل أن يسقط على الأرض مرة أخرى لمسافات كبيرة.

ونفقت الأسماك «في غضون 15 إلى 30 دقيقة» بعد الاصطدام، بحسب ميلاني دورينغ. والدليل على ذلك هو أن كان لديها ما يكفي من الوقت لتناول كمية كافية من الماء لتمكين الجهاز التابع للمرفق الأوروبي للإشعاع السنكروتوني من التعرف على الكريات الموجودة في الخياشيم، ولكن ليس بما يكفي لنقلها إلى الجهاز الهضمي.

في المرفق الأوروبي المذكور، أتاحت دراسة مجهرية لتكوين عظام المتحجرات الاستخلاص بأن هذا التكوين الذي يحدث في دورة نمو سنوية، كان في المرحلة الأولى من دورة جديدة.

وأوضح دينيس فويتن في المؤتمر الصحفي «كانت الخلايا العظمية صغيرة نسبيا، لكنها كانت في بداية مرحلة النمو المتجدد، وهو ما يحصل عادة في الربيع».

وتم تأكيد النتيجة من خلال تحليل التركيز في عظام نظير جزيء الكربون، والذي يرتفع تبعا لغنى النظام الغذائي بالعوالق، وهي بدورها موسمية.

وخلصت ميلاني دورينغ إلى أن «الأسماك نفقت في الربيع وانتهى عهد الديناصورات في الربيع».

الاصطدام
كان للاصطدام، والذي تعادل قوته بالحد الأدنى عشرات المليارات من قنابل هيروشيما الذرية، تبعات على الكوكب بأسره، بعضها فوري تجلى بإبادة كل أشكال الحياة القريبة ونشوب حرائق هائلة امتدت لمسافات بعيدة.

كذلك كان لذلك تبعات على المدى الأطول، من خلال إحداث شتاء «نووي» لسنوات: فقد أدى القذف الهائل للكبريت والغبار إلى تكوين رذاذ في الغلاف الجوي تسبب في هطول أمطار حمضية وحجب أشعة الشمس، وبالتالي تقليل عملية التمثيل الضوئي.

وأدى موت النباتات إلى تجويع الحيوانات العاشبة، مثل الصربوديات، وهي ديناصورات كبيرة. ويفترض العلماء أن الكارثة أصابت حيوانات نصف الكرة الشمالي بشكل أشد، في أوج مرحلة التكاثر والنمو خلال الربيع، مقارنة بالجنوب الذي دخلت بعض أنواعه مرحلة سبات وراحة.

وتسبب هذا الحدث في «انقراض انتقائي»، بحسب ميلاني دورينغ التي قالت إنه «من أجل البقاء على قيد الحياة في الشتاء النووي، كان يجب الإفلات أولا من الاصطدام، وبالتالي كانت الفرص أعلى للكائنات التي كانت قادرة على السبات».

وتشير الدراسة في هذا الصدد إلى أن النظم البيئية في نصف الكرة الجنوبي تعافت من الكارثة بسرعة أكبر من تلك الموجودة في الشمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»

تجمع بين السيرة والقصة والرواية.. «نهارات لندنية» في ضيافة «الليبية للآداب»
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح

بايدن: لن أتحدث إلى بوتين.. وإبعاد روسيا من نظام «سويفت» خيار مطروح
الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا

الرئيس الأميركي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف

(فيديو) الجيش الأوكراني: قتال مستمر حول قاعدة عسكرية قرب كييف
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022

الحرب على أوكرانيا تهدد تأهل روسيا إلى كأس العالم 2022
الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية

الحرب في أوكرانيا تدفع القمح لتسجيل سعر «غير مسبوق» بالبورصات الأوروبية
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم

الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة

كاركاتير خيري - الدبيبة يعلن أنه لن يسلم إلا لسلطة منتخبة
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العلماء يحاولون حل لغز أصوات غامضة في أعماق البحار
العلماء يحاولون حل لغز أصوات غامضة في أعماق البحار
بدء تشغيل منصة ترامب للتواصل الاجتماعي
بدء تشغيل منصة ترامب للتواصل الاجتماعي
البلاستيك المعاد تدويره أقل من 10% من الكمية المنتجة عالميا
البلاستيك المعاد تدويره أقل من 10% من الكمية المنتجة عالميا
سوني تكشف خوذة جديدة للواقع الافتراضي لجهاز «بلاي ستيشن 5»
سوني تكشف خوذة جديدة للواقع الافتراضي لجهاز «بلاي ستيشن 5»
جمعيات بيئية تطالب اليونان بوقف البحوث الزلزالية لجنوح حيتان
جمعيات بيئية تطالب اليونان بوقف البحوث الزلزالية لجنوح حيتان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف ماهية الجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا
اكتشاف ماهية الجسم المتوقع اصطدامه بالقمر قريبا...
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»...
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»...
تباعد اجتماعي في «ميتافيرس» لوقف التحرش الإلكتروني
تباعد اجتماعي في «ميتافيرس» لوقف التحرش الإلكتروني...
تلسكوب فضائي يلتقط صورة «سيلفي»
تلسكوب فضائي يلتقط صورة «سيلفي»...
المزيد
عهد الديناصورات انتهى في الربيع
عهد الديناصورات انتهى في الربيع...
«ميتا» تستعرض جهودها في بناء عالم «ميتافيرس»
«ميتا» تستعرض جهودها في بناء عالم «ميتافيرس»...
فرقة الباليه الإسكتلندية توقف تعاونها مع «بريتش بتروليوم» بسبب أدائها البيئي
فرقة الباليه الإسكتلندية توقف تعاونها مع «بريتش بتروليوم» ......
جمعيات بيئية تطالب اليونان بوقف البحوث الزلزالية لجنوح حيتان
جمعيات بيئية تطالب اليونان بوقف البحوث الزلزالية لجنوح حيتان...
سوني تكشف خوذة جديدة للواقع الافتراضي لجهاز «بلاي ستيشن 5»
سوني تكشف خوذة جديدة للواقع الافتراضي لجهاز «بلاي ستيشن 5»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط