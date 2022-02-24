فرقة الباليه الإسكتلندية توقف تعاونها مع «بريتش بتروليوم» بسبب أدائها البيئي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرقة الباليه الإسكتلندية، الأربعاء، أنها أنهت شراكتها مع شركة «بريتش بتروليوم»، قائلة إن أنشطة شركة النفط العملاقة لم تعد تتماشى مع أهداف الحياد الكربوني للمؤسسة الإسكتلندية.

وتخلت الفرقة الإسكتلندية التي تتخذ من غلاسكو مقرا لها، عن رعاية شركة النفط منذ نهاية يناير لأنها لم تعد «متوافقة مع خطة العمل البيئية وهدف حياد الكربون بحلول العام 2030» الذي عرضته فرقة الباليه، بحسب ناطق باسمها، وفق «فرانس برس».

وقالت الفرقة إنها «ممتنة للدعم الطويل الأمد من شركة بريتش بتروليوم»، لكنها توصّلت إلى «نتيجة طبيعية» مفادها أن الشراكة يجب أن تنتهي.

وفي اتصال مع وكالة «فرانس برس»، أبدت شركة «بريتش بتروليوم» النفطية «الفخر بالشراكة مع فرقة الباليه الإسكتلندية بعد تعاون استمر قرابة عشر سنوات»، معلنة أنها «تدعم الفن والثقافة في إسكتلندا منذ عقود».

وخلال مؤتمر المناخ الدولي في نوفمبر الفائت بغلاسكو، حثّ نشطاء البيئة فرقة الباليه الإسكتلندية وغيرها من المؤسسات الثقافية البريطانية على إنهاء شراكتها مع مجموعات الطاقة الكبرى، متّهمين إياها بتضليل الرأي العام حول الممارسات البيئية لهذه الشركات.

ويأتي قرار الفرقة الإسكتلندية غداة إعلان معرض اللوحات الوطني الشهير في لندن «National Portrait Gallery» أنه لن يجدد شراكته مع شركة «بريتش بتروليوم» عندما تنتهي صلاحيتها في ديسمبر، منهيًا بذلك تعاونًا استمر لأكثر من 30 عامًا.

واكتسب النقاش حول رعاية المؤسسات الثقافية من جانب عمالقة النفط زخمًا في السنوات الأخيرة في بريطانيا، على وقع تفاقم أزمة المناخ.

وكانت فرقة «Royal Shakespeare Company» ودور المعارض الإسكتلندية الوطنية «National Galleries of Scotland» قطعت علاقاتها مع «بريتش بتروليوم»، فيما قام المسرح الوطني البريطاني بالخطوة عينها مع شركة «شل» تحت ضغط فنانين وناشطين بيئيين.