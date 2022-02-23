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سوني تكشف خوذة جديدة للواقع الافتراضي لجهاز «بلاي ستيشن 5»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 03:35 مساء
سوني تكشف خوذة جديدة للواقع الافتراضي لجهاز «بلاي ستيشن 5»
رئيس وحدة «سوني» للترفيه التفاعلي جيم ريان يتحدث على هامش معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، 4 يناير 2022 (أ ف ب)
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كشفت مجموعة «سوني» العملاقة في مجال الإلكترونيات، الثلاثاء، خوذة جديدة للواقع الافتراضي مخصصة لأجهزة اللعب «بلاي ستيشن 5»، في تعزيز لطموحاتها في سوق تشهد طفرة كبيرة.

وكانت المجموعة اليابانية أطلقت في مرحلة أولى إكسسوارا أول من هذا النوع سنة 2016 لجهاز ألعاب الفيديو الشهير بنسخته السابقة، وفق «فرانس برس».

وتتسم خوذة «بلاي ستيشن في آر 2» ذات اللونين الأبيض والأسود، بشكل أكثر استشرافية وسهولة أكبر في الحمل. ولم يتم الإعلان عن سعرها أو تاريخ طرحها.

وقال مصمم الخوذة يوجين موريساوا «كانت لدينا أصلا خوذة شبه مكتملة مع الطراز الأول لذا لم نكن نريد أن نغير تجربة المستخدم بصورة جذرية. ما أردت تغييره هو جعل الجهاز أصغر وأخف».

ومن ميزاتها الفنية ثمة خصوصا شاشة عالية الوضوح «أوليد»، وأربع كاميرات مدمجة لتتبع الحركات في الفضاء ونظام ارتجاج لتعزيز الانغماس في الألعاب.

كما يمكن تعديل الجهاز ليتناسب مع المستخدمين الذين يضعون نظارات. وتتيح فتحات أيضا دخول الهواء لمنع تشكل البخار.

ونجحت «سوني» في بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة من خوذتها الأولى في العالم، إذ جعلت منها أحد أكثر الإكسسوارات مبيعات في سوق آخذة في التوسع تضم خصوصا بين لاعبيها جهاز «ميتا كويست 2» من مجموعة ميتا الأميركية العملاقة (الشركة الأم لفيسبوك).

وأظهرت دراسة لشركة «بي دبليو سي» أن قطاع الواقع الافتراضي درّ حوالى 1.8 مليار دولار من الإيرادات العام 2020، مع توقعات بأن ينمو بنسبة تقرب من 30% بحلول العام 2025 لتقرب قيمته من سبعة مليارات دولار.

وفي سوق أجهزة ألعاب الفيديو، لا تزال «سوني» الشركة الوحيدة التي سلكت هذا الطريق حتى الساعة. غير أن هذا القطاع يجذب اهتماما كبيرا على وقع تطوير عالم «ميتافيرس»، وهو شبكة فضاءات افتراضية متصلة بعضها ببعض ومتاحة بفضل نظارات للواقع الافتراضي أو المعزز، ما يثير خصوصا اهتمام مجموعات عملاقة بينها «ميتا» و«ميكروسوفت».

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