Atwasat

توقع بارتفاع مياه السواحل الأميركية بحلول 2050

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 04:20 مساء
توقع بارتفاع مياه السواحل الأميركية بحلول 2050
المياه تغمر شوارع مدينة بولاية ميسيسيبي الأميركية، أغسطس 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

يُتوقع أن يرتفع مستوى مياه البحر على السواحل الأميركية بمعدل 25 إلى 30 سنتيمترًا خلال السنوات الثلاثين المقبلة، ما يوازي الارتفاع المسجل خلال السنوات المئة الأخيرة، وفق تقرير أميركي جديد.

وأوضحت الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) التي أشرفت على التقرير الصادر عن ست وكالات بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أن هذا المستوى سيتغير تبعًا للمناطق، وفق «فرانس برس».

وبسبب هذه التغيرات، ستكون الفيضانات على السواحل أكثر تواترًا، «حتى في غياب العواصف أو المتساقطات القوية»، وفق وكالة «نوا»، حسب «فرانس برس».

ولفت التقرير إلى أن الفيضانات التي توصف بأنها معتدلة والتي تتسبب بأضرار ستحصل بمعدل أعلى بعشر مرات بحلول 2050 مقارنة مع وتيرتها الحالية، مع تسجيل حدث من هذا النوع مرات عدة سنويًا بدل حدث واحد كل سنتين إلى خمس سنوات حاليًا. كما أن الفيضانات «الكبرى» ستحصل بوتيرة أعلى بخمس مرات.

وقالت المستشارة الوطنية لشؤون المناخ لدى البيت الأبيض جينا ماكارثي في تصريحات أوردها البيان إن هذه البيانات الجديدة بشأن ارتفاع مستوى البحر تشكل تأكيدًا جديدًا على أن الأزمة المناخية «إنذار باللون الأحمر». وأضافت: «علينا مضاعفة جهودنا لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة التي تؤدي إلى التغيُّر المناخي، مع مساعدة المجتمعات الساحلية على التكيف بصورة أفضل بمواجهة ارتفاع مستوى مياه البحر».

وحذر التقرير من أن ارتفاع مستوى مياه البحر بواقع 60 سنتيمترًا على السواحل الأميركية بين 2020 و2100 بات «مرجحًا أكثر فأكثر» بسبب الانبعاثات المسجلة حتى الساعة.

وأجري التقرير بالاعتماد على ملاحظات عبر الأقمار الصناعية وسجلات من أجهزة قياس المد والجزر ونماذج مناخية وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ.

وبالتفاصيل، يُتوقع أن يراوح ارتفاع مستوى مياه البحر بين 25 سنتيمترًا و35 على السواحل الشرقية للولايات المتحدة، وبين 35 سنتيمترًا و45 على سواحل خليج المكسيك، وبين 10 سنتيمترات و20 على السواحل الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فبراير: الثورة المجهضة

فبراير: الثورة المجهضة
فبراير.. لافتة إرشادية!!

فبراير.. لافتة إرشادية!!
العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي

العكاري ينفي طلب «المركزي» قرضا من البنك الدولي
انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس
«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا

«تعدد القباطنة قد يغرق السفينة».. تحذير فرنسي من «خطر التقسيم» في ليبيا
انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة

انتهت عبر «WTV».. تعادل سلبي بين شباب الجبل والأهلي بنغازي وضربة جزاء ضائعة
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية

«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية
وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير بطرابلس

وزير الشباب: عرض تاريخي يعبر عن الهوية الوطنية في حفل ذكرى ثورة 17 فبراير ...
إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟

إردوغان عن تكليف باشاغا تشكيل الحكومة: المهم من يختاره الليبيون وكيف؟
عن الحلمِ والأملِ وذكرى الثورة

عن الحلمِ والأملِ وذكرى الثورة
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
17 فبراير وجمال العصيان

17 فبراير وجمال العصيان
11/17 فبراير

11/17 فبراير
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعلان موعد أولى رحلات صاروخ «ستارشيب»
إعلان موعد أولى رحلات صاروخ «ستارشيب»
تلسكوب فضائي يلتقط صورة «سيلفي»
تلسكوب فضائي يلتقط صورة «سيلفي»
أستراليا تعلن: الكوالا حيوانات «مهددة بالانقراض»
أستراليا تعلن: الكوالا حيوانات «مهددة بالانقراض»
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
تلوث البلاستيك والمنتجات الكيميائية تخطى «حدود» الكوكب
تلوث البلاستيك والمنتجات الكيميائية تخطى «حدود» الكوكب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة...
الشرطة الباكستانية تدعو لمنع «بابجي» بعد جريمة عائلية
الشرطة الباكستانية تدعو لمنع «بابجي» بعد جريمة عائلية...
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟...
تسجيل أطول برق على الإطلاق بمسافة 768 كيلومترا
تسجيل أطول برق على الإطلاق بمسافة 768 كيلومترا...
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة...
المزيد
توقع بارتفاع مياه السواحل الأميركية بحلول 2050
توقع بارتفاع مياه السواحل الأميركية بحلول 2050...
«ميتا» تواصل جهودها التسويقية لتغيير صورتها لدى المستخدمين
«ميتا» تواصل جهودها التسويقية لتغيير صورتها لدى المستخدمين...
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية
«فيرجن غالاكتيك» تفتح باب شراء تذاكر لرحلتها الفضائية...
تلوث البلاستيك والمنتجات الكيميائية تخطى «حدود» الكوكب
تلوث البلاستيك والمنتجات الكيميائية تخطى «حدود» الكوكب...
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط