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ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 02:00 مساء
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
صاروخ «فالكون 9» من «سبايس إكس» خلال إقلاعه من كاليفورنيا، فبراير 2022 (أ ف ب)
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بعد بضعة أشهر على تمضيته ثلاثة أيام في الفضاء، أعلن الملياردير الأميركي، جاريد إيزاكمان، التحضير لثلاث مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»، أولها مقررة هذا العام وستشمل خروجا إلى الفضاء.

وسيُستخدم في هذه المهام صاروخ «فالكون 9» من تصنيع «سبايس إكس»، باستثناء المهمة الثالثة التي ستشكل «أول رحلة مأهولة» للصاروخ الضخم الجديد «ستارشيب» الذي لا يزال قيد التطوير لدى الشركة المملوكة لإيلون ماسك، وفق «فرانس برس».

ويمثل هذا الإعلان خطوة جديدة للشركات الخاصة العاملة في قطاع الفضاء، بعدما رسخت «سبايس إكس» موقعها في سوق استكشاف الفضاء البعيد التي كانت محصورة بالوكالات الحكومية.

وستحاول أولى المهمات الثلاث المسماة «بولاريس دون»، الوصول إلى «أعلى مدار أرضي يتم الوصول إليه على الإطلاق»، مع التحليق «على علو أكبر» من أي مهمة مأهولة سابقة أجرتها «سبايس إكس»، وفق بيان.

وفي سبتمبر، سيّر رجل الأعمال جاريد إيزاكمان المهمة «إنسبيرايشن 4»، الأولى في العالم التي ترسل إلى الفضاء مدنيين حصرا من دون رائد فضاء محترف. ووصلت الرحلة إلى علو 590 كيلومترا، أي أبعد من محطة الفضاء الدولية.

وتنطلق «بولاريس دون» من فلوريدا «خلال الربع الأخير من هذه السنة» على أقرب تقدير، في مهمة يُتوقع استمرارها حتى خمسة أيام، بحسب البيان.

ويُتوقع إجراء طلعة إلى الفضاء الخارجي، للمرة الأولى في تاريخ رحلات الشركة، «على علو يقرب من 500 كيلومتر»، في إطار تجربة على البزات الفضائية الجديدة المطورة من «سبايس إكس» والمصممة للتكيف مع هذه الأنشطة خارج المركبات الفضائية.

نجم الشمال
وسيتألف طاقم المهمة من أربعة أعضاء، على رأسهم جاريد إيزاكمان نفسه الذي سيقود الرحلة، وهو رئيس شركة «شيفت 4» المالية وطيار محنك. وستضم كذلك الطيار سكوت بوتيت الذي خدم سابقا في سلاح الجو وعمل في شركات عدة يملكها الملياردير الأميركي، إضافة إلى موظفتين في «سبايس إكس» هما ساره غيليس التي كُلفت تدريب الرواد المبتدئين في مهمة «إنسبيريشن 4»، وأنا مينون التي عملت سبع سنوات في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) قبل الانضمام إلى «سبايس إكس».

ولم يُكشف عن قيمة هذه المهمات التي تُنظم في إطار برنامج يحمل اسم «بولاريس» نسبة إلى النجم القطبي (نجم الشمال). لكن التقديرات تشير إلى أنها تصل إلى مئات ملايين الدولارات.

وتحظى المهمة المأهولة المرتقبة عبر «ستارشيب» باهتمام خاص، إذ إن هذا الصاروخ اختير من جانب «ناسا» ليكون المركبة التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر في 2025 على أقرب تقدير.

وتعهد إيلون ماسك بأن يبلغ «ستارشيب» الفضاء للمرة الأولى هذه السنة، من دون أي شخص على متنه.

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