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«أبل» تتيح للتجار الأميركيين الاستعانة بهواتف «آي فون» كآلية للدفع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 فبراير 2022, 10:31 صباحا
«أبل» تتيح للتجار الأميركيين الاستعانة بهواتف «آي فون» كآلية للدفع
شعار شركة «أبل» في مدخل أحد متاجرها بالعاصمة الأميركية واشنطن، 14 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت شركة أبل، الثلاثاء، أن التجار الأميركيين سيتمكنون من استخدام هواتف «آي فون» كآلية للدفع من دون الحاجة إلى معدات إضافية، في خطوة يُرتقب البدء بتطبيقها خلال الربيع من شأنها تعزيز موقع الهواتف التابعة للمجموعة الأميركية العملاقة في قطاع الدفع عبر الأجهزة المحمولة الآخذ في التوسع.

حتى الآن، لا تقدم أبل خدمات الدفع سوى للمشترين عبر تطبيق «Apple Pay». ولقبول المدفوعات من طريق أجهزة آي فون، كان على التاجر أن يجهزها بقطع خارجية تبيعها شركات أخرى، وفق «فرانس برس».

مع ذلك، من الواضح أن المجموعة العملاقة لا تنوي تحويل نفسها إلى شركة للمدفوعات، وستواصل الاستعانة بمنصات تابعة لجهات خارجية، مثل Stripe التي ستصبح الشريك الأول لشركة أبل في هذه الخدمة التجارية الجديدة المسماة «Tap to Pay».

إضافة إلى المدفوعات من خلال «Apple Pay»، سيتمكن التجار أيضا من قبول الدفع باستخدام بطاقات لا تلامسية من خلال جهاز «آي فون» بسيط، وفق بيان نشرته المجموعة، الثلاثاء.

وأشارت «أبل» إلى أنها ستتعاون مع المشغلين الرئيسيين لبطاقات الائتمان Mastercard وVisa وAmerican Express وDiscover.

وليست «أبل» أول مجموعة تحول هاتفها الذكي الرائد إلى آلية للدفع من دون معدات إضافية. فقد أطلقت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية خطوة مشابهة في أكتوبر 2019.

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