Atwasat

دبي تفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 فبراير 2022, 10:24 صباحا
دبي تفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام
امرأة تضع كمامة وتحمل كيسًا بلاستيكيًا بمركز «دبي مول» للتسوّق، 28 أبريل 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت إمارة دبي، المعروفة بالنزعة الاستهلاكية وبمراكزها التجارية الضخمة، الإثنين، أن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لم تعد مجانية وذلك «بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية».

وفي المتاجر كما في خدمات التوصيل المنزلي، تستخدم الشركات وكذلك الزبائن في دبي الأكياس البلاستيكية على نطاق واسع؛ إذ إن تلك التي يمكن إعادة استخدامها ليست منتشرة كثيرًا في الإمارة الخليجية الثرية، وفق «فرانس برس».

وقالت السلطات في بيان إنه «بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الحدّ من الأكياس ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلسا (سبعة سنتات أميركية) على أكياس نقل البضائع الأحادية الاستخدام فقط».

وأضافت أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ «اعتبارًا من أول يوليو 2022، في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى، وتتضمّن هذه المتاجر على سبيل المثال: محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية».

وأكد البيان أنه «سيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتمّ حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين». وأوضح أن «الاستدامة في الوقت الراهن (أصبحت) ضرورة حتمية على المستوى العالمي، يعزّزها تغيير سلوكيات المجتمع بما يقلّل من البصمة البيئية للأفراد ويعزّز فرص الحفاظ على الموارد الطبيعية».

وفي مارس 2020، أعلنت أبوظبي، عاصمة الإمارات، نيّتها اعتماد «سياسة لخفض استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة تدريجيا وصولا إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة العام 2021»، إلا أن هذه الخطوة لم توضع موضع التطبيق بعد.

والإمارات التي تحاول أن تبدي أكثر فأكثر التزامها لناحية التنمية المستدامة، تستضيف العام المقبل قمّة الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 28». وتأمل الدولة الخليجية تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وعلى غرار دول خليجية أخرى، بنت الإمارات العربية المتحدة ثروتها بشكل أساسي على الطاقات الأحفورية وقطاع البناء والنزعة الاستهلاكية.

من جانبها، أكدت جارتها السعودية، أول دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، أنها ستتمكّن من تحقيق الحياد الكربوني قبل العام 2060، وذلك من خلال استثمارها بمليارات الدولارات في الاقتصاد المُراعي للبيئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة

الدبيبة: حكومة الوحدة مستمرة لحين التسليم لسلطة منتخبة
«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية

«بالميراس» البرازيلي يقصي «الأهلي» المصري ويصعد إلى نهائي كأس العالم للأندية
«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

«مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا
«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022

«فيفا» يتلقى 17 مليون طلب تذكرة لكأس العالم 2022
الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي

الكبير يطلع القائم بالأعمال المصري على مستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي
كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا

كاركاتير حليم - مجلس النواب يعتمد خارطة طريق تمتد 14 شهرا
الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية

الأهلي المصري يدرس تعديل تشكيله أمام بالميراس البرازيلي في مونديال الأندية
حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه الغريب

حارس منتخب مصر «أبوجبل» يكشف كواليس «الفراعنة» في الأمم الأفريقية وسر اسمه ...
مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»

مباريات الدوري الليبي تشاهدها في هذا التوقيت على قناة «WTV»
بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري

بغداد تستعيد من متحف لبناني أكثر من 300 لوح مسماري
كيف تطور فيروس «كورونا»؟

كيف تطور فيروس «كورونا»؟
بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين يعلق على مقترحات ماكرون بشأن أزمة أوكرانيا
جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض

جريدة أميركية: ترامب أخذ معه رسائل من كيم جونغ-أون عندما غادر البيت الأبيض
رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي

رئيس «المسابقات» يكشف موعد ختام الدوري ومكان إقامة الدوري السداسي
واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»

واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار لإرشادها عن زعيم تنظيم «داعش-ولاية خراسان»
دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا

دي مايو يثير مع وليامز قضيتي المهاجرين واستقرار ليبيا
العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة

العثور على طفلة تركتها سيارة مجهولة في الشارع بصبراتة
باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في الحكومة

باشاغا أمام النواب: لن أترشح في الانتخابات الرئاسية.. وأتنازل عن حصانتي في ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إرجاء إطلاق مهمة «أرتيميس 1» الأميركية إلى القمر حتى الربيع
إرجاء إطلاق مهمة «أرتيميس 1» الأميركية إلى القمر حتى الربيع
انتعاش الحياة البرية بين شطري قبرص
انتعاش الحياة البرية بين شطري قبرص
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
غريتا تونبرغ تتظاهر ضد تشغيل منجم حديد في السويد
غريتا تونبرغ تتظاهر ضد تشغيل منجم حديد في السويد
أعلى نهر جليدي في «إيفرست» يتقلص بوتيرة متسارعة
أعلى نهر جليدي في «إيفرست» يتقلص بوتيرة متسارعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة
اكتشاف نجم غريب في مجرة درب التبانة...
كيف يؤثر انقراض الطيور على النباتات؟
كيف يؤثر انقراض الطيور على النباتات؟...
الشرطة الباكستانية تدعو لمنع «بابجي» بعد جريمة عائلية
الشرطة الباكستانية تدعو لمنع «بابجي» بعد جريمة عائلية...
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟
ماذا سيحدث لصاروخ «سبايس إكس» على القمر؟...
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول
موت قرية عائمة في فنزويلا بعد تآكلها بالوحول...
المزيد
دبي تفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام
دبي تفرض تعرفة على الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام...
طيور تضررت جراء تسرب نفطي على سواحل البيرو تستعيد قوتها
طيور تضررت جراء تسرب نفطي على سواحل البيرو تستعيد قوتها...
آيسلندا تعلن موعد وقف صيد الحيتان نهائيا
آيسلندا تعلن موعد وقف صيد الحيتان نهائيا...
أعلى نهر جليدي في «إيفرست» يتقلص بوتيرة متسارعة
أعلى نهر جليدي في «إيفرست» يتقلص بوتيرة متسارعة...
غريتا تونبرغ تتظاهر ضد تشغيل منجم حديد في السويد
غريتا تونبرغ تتظاهر ضد تشغيل منجم حديد في السويد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط