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آيسلندا تعلن موعد وقف صيد الحيتان نهائيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 فبراير 2022, 01:10 مساء
آيسلندا تعلن موعد وقف صيد الحيتان نهائيا
صورة ملتقطة من الجو في 8 أغسطس 2021 تظهر حوتا أحدب في مياه ويستفيودز قبالة السواحل الايسلندية الشمالية (أ ف ب)
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أعلنت وزيرة الصيد الآيسلندية وقف صيد الحيتان، اعتبارا من العام 2024 في ظل انخفاض الطلب إلى أدنى مستوياته.

وآيسلندا هي واحدة من ثلاث دول لا يزال يُمارَس فيها صيد الحيتان، وفق «فرانس برس».

وقالت الوزيرة العضو في حزب الخضر اليساري الحاكم في آيسلندا، سفانديس سفافارسدوتير: «ما لم يُذكر خلاف ذلك، لا مبررات كثيرة تدفع باتجاه استمرار صيد الحيتان اعتبارا من 2024»، وهو تاريخ انتهاء السماح باصطياد أعداد وأنواع محددة حاليا.

وقالت في مقالة نشرتها صحيفة «مورغنبلاديد» اليومية «هنالك أدلة قليلة على وجود فائدة اقتصادية من جراء ممارسة هذا النشاط».

وآيسلندا والنرويج واليابان هي الدول الثلاث الأخيرة، التي لا تزال تسمح بصيد الحيتان.

وبعد إجراء إعادة تقييم العام 2019، أصبحت الأعداد المسموح بصيدها في آيسلندا سنويا تشمل 209 حيتان زعنفية، وهو ثاني أكبر الثدييات البحرية بعد الحوت الأزرق، و217 حوت منك، وهو أحد أصغر الحيتان، ويُعمل بالقرار حتى نهاية 2023.

لكن توقف العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الشركتين الأساسيتين الحائزتين تصاريح قانونية، وأعلنت إحداهما في ربيع 2020 أنها ستنهي أنشطتها نهائيا. واقتصر الصيد خلال المواسم الصيفية الثلاثة الماضية على حوت المنك.

ويعود السبب في ذلك إلى المنافسة الصعبة مع اليابان التي تمثّل السوق الرئيسية للحوم الحيتان، إذ استؤنف فيها منذ 2019 صيد الحيتان التجاري بعد انسحاب طوكيو من اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان.

وشكّل عام 2018 السنة الأخيرة لصيد الحيتان في المياه الآيسلندية إذ اصطيد 146 حوتا زعنفيا وستة حيتان منك.

وحظرت اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان العام 1986 صيد الحيتان التجاري، لكنّ آيسلندا التي عارضت هذا القرار استأنفت النشاط العام 2003.

وتمنع آيسلندا صيد الحوت الأزرق فقط، وهو ما تحظره كذلك اللجنة الدولية.

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