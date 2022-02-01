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«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 فبراير 2022, 05:01 مساء
«نيويورك تايمز» تشتري لعبة «ووردل» الإلكترونية الرائجة
لعبة «ووردل» على هاتف في واشنطن، 11 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت جريدة «نيويورك تايمز»، الإثنين، استحواذها على لعبة «ووردل» التي استحالت ظاهرة في غضون أربعة أشهر فقط ويستخدمها ملايين الأشخاص حاليا، في صفقة بلغت قيمتها ملايين الدولارات.

وتقوم اللعبة التي ابتكرها المهندس جوش واردل على اكتشاف كلمة من خمسة أحرف في ست محاولات فقط. وتضع المنصة كلمة واحدة فقط يوميا، وفق «فرانس برس».

وذكرت «نيويورك تايمز» أن اللعبة التي أُطلقت في أكتوبر لم تكن تعد سوى 90 لاعبا مطلع نوفمبر. وارتفع عدد اللاعبين إلى أكثر من 300 ألف مطلع يناير، وفق الجريدة التي أشارت إلى أن «ملايين الأشخاص باتوا يلعبون يوميا» هذه اللعبة التي اشترتها «نيويورك تايمز» في مقابل مبلغ «سباعي الأرقام» لكن دون خمسة ملايين دولار.

وتندرج الصفقة في إطار تنويع نشاطات «نيويورك تايمز» التي تتيح أساسا اشتراكا خاصا بالألعاب، أكثرها رواجا لعبة الكلمات المتقاطعة التي تخطت في ديسمبر عتبة المليون مشترك، وفق بيان نشرته الجريدة الأميركية، الإثنين.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، بلغت نسبة المنتجات غير المتصلة بالخدمات الإخبارية 11% من إجمالي إيرادات الجريدة.

وإضافة إلى الألعاب، تشمل هذه الإيرادات خصوصا اشتراكا مكتوبا بوصفات الطعام (NYT Cooking) أو منصة Audm للبرامج الصوتية، والمتاحة أيضا بواسطة اشتراك.

وعلق المدير العام لقسم الألعاب في «نيويورك تايمز» جوناثان نايت في تصريحات أوردها البيان، قائلا «هذه اللعبة نجحت في تحقيق ما حققته قلة من الألعاب قبلا: فقد أسرت مخيلتنا الجماعية وقربتنا أكثر من بعضنا البعض».

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن «ووردل» ستبقى مجانية لجميع اللاعبين، القدماء والجدد، مؤكدة عدم إدخال أي تغييرات في إعداداتها.

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