عودة حوت مصاب إلى البحر بعد جنوحه جنوب أثينا

القاهرة - بوابة الوسط

نجح حوت صغير مصاب بالخطم في العودة إلى البحر بعد علاجه إثر جنوحه على شاطئ في جنوب أثينا، على ما أعلنت السلطات اليونانية، السبت.

وقال نائب وزير البيئة اليوناني، يورغوس أميراس، لمحطة «إي آر تي» التلفزيونية الحكومية: «إنه حيوان يعيش في أعماق البحار، فكلما طالت مدة بقائه في المياه الضحلة، زادت معاناته الصحية»، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن الحوت الذي لا تزال حالته مقلقة، أصبح الآن في المياه الواقعة قبالة جزيرة سالاميس.

وتم ترطيب الحوت الذي جرفته الأمواج على الشاطئ جنوب أثينا، الجمعة، وعولج بالمضادات الحيوية قبل مواكبته إلى البحر مساء الجمعة. وقال الخبراء إن الحوت أُصيب في الفك السفلي، على الأرجح بسبب مراوح مركب.

وقالت ناتاشا كومنينو، الأستاذة في جامعة سالونيكي ورئيسة مركز إنقاذ الحيتان اليونانية في أريون لقناة «سكاي» التلفزيونية: «الوضع ليس سهلًا مع إصابة كهذه».

وتم إنقاذ الحوت، الجمعة، من جانب زورق تابع لشرطة حماية المرافق البحرية وغواصين من مركز إنقاذ الحيتانيات اليوناني في أريون.

ورصد فريق أريون الحوت، الخميس، على بعد نحو 15 كيلومترًا قرب شاطئ فولياميني، وحاول توجيهه بعيدًا عن الشاطئ. لكن الحوت جنح على شاطئ في باليو فاليرو بضواحي أثينا.