نفوق عشرات السلاحف الهندية بعد تعرضها لتسمم

القاهرة - بوابة الوسط

من الممكن أن يكون تسمم متعمد السبب في نفوق عشرات السلاحف في بحيرة قرب بومباي، على ما قال خبراء في الحياة البرية بالهند لوكالة «فرانس برس»، الأحد.

وتم إخطار العاملين في مجال الحفظ بالحادث بعدما طلب سياسي محلي منهم التحقيق من رائحة كريهة حول المسطح المائي في كاليان الواقع على مسافة 50 كيلومترًا تقريبًا شرق بومباي.

وقال سوهاس باوار من منظمة «إنقاذ الحيوانات البرية والزواحف»، إن 57 سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية نفقت، فيما أُنقذت ست أخرى.

وأوضح أنه من المرجح أن يكون سكان محليون قتلوا الزواحف لمنعها من أكل الأسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني في البحيرة.

وتابع: «يجري التحقيق في كل شيء الآن، وسيكشف تحليل علمي السبب الدقيق لنفوق السلاحف».

وأشار إلى أن القيود التي فُرضت لمكافحة «كوفيد-19» على مدار العامين الماضيين، أدت على الأرجح إلى زيادة في أعداد السلاحف المحلية.

وقال باوار: «يرجح أن القيود المفروضة على النشاط البشري أسهمت في ارتفاع عدد الأسماك في البحيرة، وبالتالي ازداد عدد السلاحف من خلال تناول هذه الأسماك، ما أثار غضب بعض السكان المحليين».