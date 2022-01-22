اكتشاف شعب مرجانية عملاقة على شكل وردة

القاهرة - بوابة الوسط

في وقت تعاني الشعب المرجانية تبعات التغير المناخي، اكتشف علماء اكتشافا مهما، يتمثل في شعب مرجانية عملاقة على شكل وردة، وهي في حال جيدة وتقع على عمق أكثر من 30 مترا قبالة سواحل تاهيتي.

وأوضح بيان لمنظمة «يونسكو» التي تدعم هذه المهمة العلمية أنها «من أكبر الشعب المرجانية في العالم الموجودة على عمق يزيد على 30 مترا»، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن «الحالة الممتازة لهذه الشعب المرجانية على شكل وردة ومدى المساحة التي تغطيها تجعل هذا الاكتشاف ذا طابع غير مألوف».

تمتد هذه الشعب المرجانية على طول ثلاثة كيلومترات فيما يراوح عرضها بين 30 و65 مترا، ويبلغ عمقها ما بين 35 و 70 مترا، وفق اليونسكو. ويصل قطر بعض الشعب المرجانية العملاقة إلى مترين.

وشرحت عالمة الأحياء البحرية المتخصصة في الشعب المرجانية ليتيسيا إيدوان من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ومنظمة الأبحاث البيئية «CRIOBE» لوكالة فرانس برس أن المنطقة الواقعة على هذا العمق لم تستكشف بالقدر الكافي، وأضافت «ما نعرفه جيدا هو المناطق الواقعة بين صفر و30 مترا».

ولاحظت أن «لا علامات إجهاد أو مرض ظاهرة على هذه الشعب المرجانية» مع أن تلك القريبة إلى السطح في بولينيزيا الفرنسية تعرضت لنوبة ابيضاض العام 2019. ويمكن لنجم البحر أيضا الإضرار بالشعب المرجانية بالتهامها.

وأجريت رحلة الغوص الاستكشافية في نوفمبر 2021 بفضل معدات خاصة للغوص إلى هذا العمق. واشارت اليونسكو إلى أن «الفريق نفذ عمليات غوص استغرقت حوالى 200 ساعة لدرس الشعب المرجانية وتمكن من مشاهدة تفرخها».

ونُشرت في المنطقة مستشعرات لقياس درجة الحرارة، في إطار «برنامج مراقبة» تنفذه المنظمة وتأمل في «أن يكون طويل الأجل»، ويهدف إلى توفير فهم أفضل لسبب عدم تأثر هذه الشعب المرجانية على ما يبدو بالتغير المناخي.

ورأت ليتيسيا إيدوان أن هذا الاكتشاف يطرح كذلك مسألة «مراعاة هذه المناطق العميقة في تطوير المناطق البحرية المحمية».

وأشارت اليونسكو إلى أن المعرفة بالمحيطات لا تزال محدودة ، إذ وُضعت خرائط لنحو 20% فحسب من قاع البحار على كوكب الأرض (...)».