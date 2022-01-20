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«إنستغرام» تختبر خاصية الاشتراكات المدفوعة بحسابات المؤثرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 01:04 مساء
«إنستغرام» تختبر خاصية الاشتراكات المدفوعة بحسابات المؤثرين
شعار «إنستغرام» على هاتف محمول (أ ف ب)
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تعتزم «إنستغرام» منح مؤثرين على منصتها القدرة على اقتراح اشتراكات مدفوعة لمتابعيهم، في أداة جديدة للشبكة الاجتماعية الساعية إلى استقطاب صنّاع محتوى جدد والحفاظ على أولئك الموجودين لديها في ظل المنافسة المحتدمة مع «يوتيوب» و«تيك توك».

وأوضح رئيس المنصة التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك) آدم موسيري أن صنّاع المحتوى «بحاجة لإيرادات يمكن توقعها»، وفق «فرانس برس».

وأشار إلى أن «الاشتراكات هي من أفضل الأدوات لتحقيق إيرادات يمكن توقعها لا تعتمد على الجمهور الذي يتبدّل من منشور إلى آخر بصورة لا يمكن تفاديها».

وفي بادئ الأمر، ستختبر «إنستغرام» هذه المقاربة على عدد صغير من المؤثرين في الولايات المتحدة.

وسيتاح أمام المشتركين الذين يدفعون بدلا ماليا، الاطلاع على قصص وبث مباشر بصورة حصرية، وهم سيتمايزون عن سائر المتابعين من خلال رمز بنفسجي إلى جانب اسمهم، لكي يتمكن صنّاع المحتوى من التعرف بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة.

واعتمدت الشبكات الاجتماعية المجانية أساسًا؛ إذ يقوم نموذجها الاقتصادي على الإيرادات الإعلانية، في السنوات الأخيرة تقنيات مختلفة لدر الإيرادات.

وهي تتيح للأخصائيين على المنصات تنويع مصادر الدخل بما يتخطى النسبة المئوية من الأرباح الإعلانية والمنتجات الرديفة والعقود مع العلامات التجارية وبيع البرامج التربوية أو الرياضية.

على «تيك توك» مثلا، يمكن للمتفرجين تقديم مبالغ مالية لأصحاب الحسابات المفضلة لديهم. كذلك على منصة تويتش لألعاب الفيديو، يمكن للمتابعين الاشتراك على حسابات لاعبيهم المفضلين.

وأوضح آدم موسيري أن فرقه تبحث عن وسيلة تتيح لصنّاع المحتوى «نقل مشتركيهم إلى تطبيقات أخرى تابعة لشركات أخرى».

وتدعو سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باستمرار المنصات الإلكترونية إلى تسهيل نقل البيانات، أي السماح للمستخدمين بنقل جهات الاتصال إلى تطبيق آخر إذا ما رغبوا بذلك.

وتواجه ميتا، على غرار مجموعات عملاقة أخرى، تحقيقات وشكاوى عدة بتهمة استغلال الموقع المهيمن.

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