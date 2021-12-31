الأمازون الفرنسية تشهد كمية قياسية من الأمطار

غابة بدائية قرب كايين في غويانا الفرنسية في 24 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، الخميس، أن غويانا في منطقة الأمازون الفرنسية شهدت مستويات «استثنائية» غير مسبوقة من الأمطار عام 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن 2021 سجل أكبر كمية متساقطات في غويانا منذ بدء رصد الأحوال الجوية في الثمانينات، وفق «فرانس برس».

فشهدت الأشهر الـ12 للعام هطول ما يقرب من 5600 ميليمتر من الأمطار في المنطقة، أي أكثر من ضعف المعدلات الموسمية (+58 %).

وتعادل كميات الأمطار هذه ست سنوات من الأمطار في مدينة في غرب فرنسا.

وتسبب الطقس السيّئ في حالات طارئة مختلفة، بينها تدمير جسور وطرق وإغراق أحياء وانهيارات طينية. كما سُجل فيضان استثنائي لنهر ماروني الذي يفصل بين سورينام وغويانا من أبريل إلى يونيو 2021.

ويشرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية هذه الأحوال الجوية السيئة بالاقتران بين ظاهرتين: ظاهرة «لا نينيا» المرتبطة تقليدياً بفائض في هطول الأمطار، يليها تكوين «جيب من المياه السطحية الأكثر دفئا من المعتاد» فوق المحيط الأطلسي.

وتسببت هاتان الظاهرتان في غويانا إطالة «موسم الأمطار الغزيرة» والاختفاء شبه الكامل لموسم الجفاف الذي كان يشعر به السكان عادة في الصيف.