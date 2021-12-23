غرينلاند تشهد حرارة أعلى من المتوسطات الموسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 03:56 مساء
صورة تُظهر جبلًا جليديًا يطفو قبالة ساحل كولوسوك في غرينلاند، 20 أغسطس 2019 (أ ف ب)

شهدت غرينلاند في الأيام الأخيرة حرارة أعلى من المتوسطات الموسمية بما بين 20 و30 درجة، تجاوزت الصفر في أجزاء كثيرة من المنطقة القطبية الشاسعة، بحسب ما أفاد معهد الأرصاد الجوية الدنماركي، الأربعاء.

وبلغت الحرارة في العاصمة نوك 13 درجة مئوية في 20 ديسمبر بينما يبلغ المتوسط عادة 5.3 درجات تحت الصفر، في حين سجّلت في كاناك (شمالا) حرارة بلغت 8.3 درجات مئوية في حين أن معدّلها المعتاد 20.1 درجة تحت الصفر.

وقالت عالمة المناخ في المعهد كارولين دروست جنسن لوكالة «فرانس برس» في رسالة بالبريد الإلكتروني إن «أحد الأسباب في درجات الحرارة العالية هذه هو ظاهرة فوهن الجوية»، وهي رياح حارة شائعة في كل أنحاء أكبر جزيرة في العالم.

لكنها أوضحت أن «من غير المعتاد أن يحدث ذلك على مساحة كبيرة كهذه وفي وقت واحد مدى فترة طويلة من الزمن»، إذ سجلت هذه الدرجات المرتفعة على معظم الساحل الغربي وجزء من الساحل الشرقي.

إلا أن درجات حرارة مماثلة سبق أن سجلت، وأوضحت الخبيرة نفسها أن الأرقام القياسية المطلقة وتلك الخاصة بالأعوام الثلاثين الفائتة خلال شهر ديسمبر لم تحطم.

ويشهد القطب الشمالي احترارا مناخيا أسرع ثلاث مرات من أي مكان آخر في العالم.

وسجلت خلال الصيف الفائت موجة زادت فيها الحرارة على عشر درجات فوق المعايير الموسمية وتسببت في ذوبان «هائل» للغطاء الجليدي في غرينلاند.

وتسبب ذلك بخسارة ثمانية مليارات طن من الجليد يوميا، أي ضعف متوسط المعدل خلال فترة الصيف.

في 14 أغسطس، سجلت إشارة أخرى مقلقة، إذ هطلت الأمطار أيضا على قمة أعلى نقطة في غرينلاند (3216 مترا)، وهو ما لم يسبق له مثيل.

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