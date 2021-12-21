إطلاق سلاحف مهددة بالانقراض في غابة ببنغلادش

أحد دعاة حماية البيئة يستعدّ لإطلاق السلاحف الآسيوية العملاقة بغابة في شيتاغونغ، 19 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

أطلق ناشطون بيئيون في بنغلادش عشر سلاحف بغابة نائية، في محاولةٍ لإحياء الأنواع المهددة بالانقراض بمنطقة دمرتها إزالة الغابات والصيد غير القانوني.

واختفت السلاحف الآسيوية العملاقة من تلال شيتاغونغ الخصبة، بعد أن كان عددها كبيرا في أنحاء الغابات الاستوائية الكثيفة في البلاد، وفق «فرانس برس».

وجُردت المنطقة من الغطاء النباتي بسبب شق الطرق الجديدة ومشاريع التنمية. وتحظى السلاحف في بنغلادش بشعبية في المطبخ القبلي المحلي.

ورُبيت السلاحف العشر التي أُطلقت نهاية الأسبوع في الأسر، بعد أن أُنقذت عائلتها من الذبح.

وقال رئيس التحالف من أجل بقاء السلاحف ريك هدسون، الإثنين، إن إطلاق السلاحف كان «خطوة أولى كبيرة فعلا» لإعادة الكائنات إلى موطنها الأصلي.

وستُزود كل سلحفاة بجهاز إرسال، وسيراقب علماء الأحياء تحركاتها.

ويُعد هذا النوع من السلاحف الأكبر من نوعه في آسيا، ويمكن أن يصل وزنه إلى 35 كيلوغراما. ويُعتقد أنه أحد أقدم سلالات السلاحف في العالم.