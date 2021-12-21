لبناني يتحدى الإعاقة في مهمة إلى القطب الشمالي

مايكل حداد يحمل كتاب «ما لكم خائفين هذا الخوف؟» الذي يضم رسائل من البابا فرنسيس خلال الجائحة، في 17 ديسمبر في روما (أ ف ب)

يعتمد اللبناني مايكل حداد على «تصميمه الحديدي» وهيكل خارجي متطور للغاية، لتعويض فقدانه 75% من قدراته الحركية، لتحقيق هدف جديد يضيفه إلى سجل إنجازاته.

ويتمثل هذا الإنجاز في المشي مسافة 100كيلومتر في المنطقة القطبية الشمالية للتنبيه إلى مخاطر التغير المناخي، وفق «فرانس برس».

ويعاني هذا الرياضي اللبناني (41 عاما) شللا نصفيا منذ تعرضه لحادثة خلال الطفولة، ويتنقل بواسطة هيكل خارجه صممه باحثون وأطباء وعلماء، يثبّت من خلاله صدره ورجليه لتوفير توازن يتيح له التقدم إلى الأمام بالاستعانة بعكازين.

ويقضي مشروعه المقبل بالمشي لفترة عشرة أيام، في أرخبيل سفالبارد النرويجي، على بعد 1300 كيلومتر من القطب الشمالي، حيث سيضع كتابا من البابا فرنسيس في قبو يضم أكبر خزان للحبوب في العالم مصمم لضمان حفظ أبرز الأجناس المستخدمة في الزراعة.

ويقول حداد الذي التقى، الخميس، في حاضرة الفاتيكان الحبر الأعظم الأرجنتيني المنخرط في الدفاع عن البيئة: «سقطت آلاف المرات. لكن ما همّي من السقوط، عندما ننهض نكون أقوى بمئة مرة».

ويحمل الرياضي اللبناني في هذه الرحلة كتابا بحجم كف اليد أصدرته المكتبة ودار النشر الفاتيكانية بعنوان «ما لكم خائفين هذا الخوف؟ أَإلى الآن لا إيمان لكم؟»، يحتوي أهم كلمات البابا فرنسيس خلال الموجة الأولى من الجائحة العام 2020.

ويرى حداد المدعوم من جمعيات كثيرة، في هذه الرسائل «بذرة للأجيال المقبلة»، وهو يسعى من خلال مبادرته إلى الإضاءة على قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين «يمثلون 15% من سكان العالم».

ويحذر حداد، وهو أيضا سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، من أن «الأزمة المناخية ستؤثر على حياة» ذوي الإعاقات «بصورة أسرع وأعنف» مقارنة مع سواهم. ويقول «تصوروا أنفسكم في حالات الفيضانات: الناس يركضون فيما الأشخاص على الكرسي المتحرك عالقون في أرضهم».

تذكير للعالم

وفي بيئة صعبة يسود فيها ظلام دامس وتكثر فيها الدببة القطبية، يمكن لحداد الذي يعتنق مبدأ «تخطي الحدود رغم العقبات»، الاعتماد على دعم فريق من الأخصائيين.

ويوضح «ثمة فريق لوجستي كامل خلفي، درسنا كل شيء من الألف إلى الياء على مدى ثلاث سنوات»، لافتا إلى أن «كل شيء مدروس لعدم الإضرار بالطبيعة».

ولتخفيف أثر درجات الحرارة القصوى في هذا الفصل، سيضع حداد سترة خاصة من المنسوجات الإلكترونية.

وأكدت السلطات النرويجية المسؤولة عن القبو هذه الزيارة المرتقبة في فبراير 2022.

وقبل هذا المشروع، حقق الرياضي اللبناني الأربعيني إنجازات عدة، في مجال تسلق الجبال وعبور الصحراء والماراثون دفاعا عن قضيته.

وتقول الأمينة العامة المساعدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمديرة الإقليمية للدول العربية، خالدة بوزار، «من جبال لبنان إلى الأهرام في مصر، والآن هذه المسيرة عبر المنطقة القطبية الشمالية: كل هذه المهمات الشاقة والجسدية التي ينجزها مايكل تثبت تصميمه الفعلي وشجاعته».

وتشير إلى أن هذه المغامرة الجديدة «تذكير للعالم أجمع» بأنه «إذا كان مايكل قادرا على تحدي العلم والمشي لمئة كيلومتر في عشرة أيام، فعندها يمكننا بسهولة القيام بالمطلوب منّا لمكافحة التغير المناخي».