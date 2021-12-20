عودة سائحي فضاء يابانيين إلى الأرض بعد 12 يوما

الملياردير يوساكا مايزاوا بعد هبوط المركبة «سويوز» من محطة الفضاء الدولية في سهوب كازاخستان، 20 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

عاد ملياردير ياباني برفقة معاونه ورائد فضاء روسي إلى الأرض، بعدما أمضى 12 يوما في محطة الفضاء الدولية حيث صوّر مقاطع حول الحياة اليومية في الفضاء.

ورافق الملياردير الياباني يوساكا مايزاوا الشهير في عالم الموضة عبر الإنترنت البالغ 46 عاما ومعاونه يوزو هيرانو، في رحلة العودة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، وفق «فرانس برس».

وقالت وكالة الفضاء الروسية في بيان عبر موقعها على الإنترنت «رحلة مركبة (سويوز إم إس-20 السياحية) انتهت». وحطت المركبة، الإثنين، عند الساعة (03:13 بوقيت غرينتش)، في سهوب كازاخستان.

وأظهرت صور من موقع الهبوط، على مسافة حوالى 150 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازجان بوسط كازاخستان، الثلاثة يبتسمون بعد إخراجهم من المركبة ونقلهم في آليات إجلاء، في البرد والضباب.

وقال معلق في محطة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التلفزيونية «الطاقم يشعر بأنه بحال جيدة».

وبحسب الجهاز الإعلامي للمنطقة العسكرية المركزية، من المقرر أن يرحّب بهم عند وصولهم بـ«مفاجأة» هي عبارة عن وجبة معكرونة النودلز من اليابان.

وأمضى الرجال الثلاثة 12 يوما في محطة الفضاء الدولية حيث وضع الملياردير الياباني لنفسه قائمة تشمل 100 مهمة لإنجازها في الفضاء.

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وسجّل مساعد مايزاوا مقاطع فيديو عن الحياة اليومية في المدار مخصصة لقناة الملياردير على موقع «يوتيوب».

وخلالها، يمكن رؤيته يشرح بالتفصيل لمتابعيه الذين يبلغ عددهم مليونا، طريقة تنظيف الأسنان أو حتى الذهاب إلى المرحاض مع انعدام الجاذبية.

ويقول في أحد الفيديوهات «التبول سهل جدا»، مشيرا إلى الأداة التي يستخدمها رواد الفضاء لشفط البول. في مكان آخر، يصنع لنفسه كوبا من الشاي من دون سكر ويشيد بالبسكويت اللذيذ في المحطة.

وتعود الرحلة الأخيرة لسائح ياباني إلى الفضاء الخارجي إلى العام 1990 حين أمضى صحفي وقتا في المحطة الفضائية السوفياتية «مير».

عودة «روسكوزموس»

ويشهد قطاع الرحلات الخاصة إلى الفضاء الخارجي حركة حاليا بعد دخول الشركات العملاقة التي يملكها كلّ من الأميركيين إيلون ماسك (سبايس إكس) وجيف بيزوس (بلو أوريجن) والبريطاني ريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك)، في سباق.

وفي سبتمبر، نظّمت سبايس إكس رحلة سياحية امتدت ثلاثة أيام شارك فيها أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا المدار من قبل. وتخطّط لتنظيم رحلات سياحية إلى القمر في العام 2023.

في العام 2020، مع بدء تشغيل صواريخ ومركبات سبايس إكس، فقدت روسيا احتكارها للرحلات المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية وعشرات ملايين الدولارات كانت «ناسا» ووكالات الفضاء الأخرى تدفعها في مقابل كل مقعد في صاروخ «سويوز».

ونظّمت رحلة السائحين اليابانيين وكالة «روسكوزموس» وشريكتها الأميركية «سبايس أدفنتشرز»، بعدما أرسلت الشركتان رواد أعمال أثرياء إلى الفضاء الخارجي ثماني مرّات بين العامين 2001 و2009 كان آخرها الكندي غي لاليبرتي مؤسس «سيرك دو سوليه» العام 2009.