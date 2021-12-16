«نايكي» تشتري شركة «أرتيفاكت» المصنعة للأحذية الافتراضية

متجر تابع لـ«نايكي» في بكين، 15 يناير 2020 (أ ف ب)

اشترت مجموعة «نايكي» الأميركية للتجهيزات الرياضية شركة «أرتيفاكت» الناشئة التي تجاهر بطموحاتها في مجال «ميتافيرس»، العالم الموازي الذي يوصف أحيانًا بأنه مستقبل الإنترنت.

هذه الشركة التي تأسست سنة 2020 متخصصة في صنع المنتجات الافتراضية، خصوصًا الأحذية الرياضية، وتستخدم نكنولوجيا سلسلة الكتل («بلوكتشين») لضمان سلامة المشتريات وأصالتها، وفق «فرانس برس».

كما تستعين الشركة بالواقع المعزز والذكاء الصناعي لتطوير منتجاتها.

وعلق الفرنسي بونوا باغوتو أحد مؤسسي «أرتيفاكت» في بيان بأن «نايكي هي الماركة الوحيدة في العالم التي تتشارك شغفنا في الابتكار والإبداع وروح الجماعة».

وأضاف: «نحن متشوقون لنزيد من حجم علامتنا التجارية التي أنشئت بالكامل في عالم ميتافيرس».

وتتقدم «نايكي» في هذا القطاع الذي يشهد نموًا سريعًا في الأسابيع الأخيرة.

ففي نوفمبر، فتحت المجموعة الأميركية العملاقة «نايكي لاند» على منصة «روبلوكس» لألعاب الفيديو عالمًا افتراضيًا يمكن للاعبين عليه أن يُلبسوا شخصياتهم ملابس من ماركة «نايكي».

وازداد اهتمام الماركات الكبرى بعالم ميتافيرس منذ إعلان «فيسبوك» نهاية أكتوبر رغبتها في جعل هذه المساحة الافتراضية أساس مشاريعها المستقبلية لدرجة أنها غيّرت اسمها إلى «ميتا».