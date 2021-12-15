«ناسا» تؤجل إطلاق التلسكوب «جيمس ويب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 03:35 مساء
صورة رقمية غير مؤرخة للتسلكوب «جيمس ويب» وزعت العام 2009 (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الأربعاء، أن التلكسوب «جيمس ويب» الذي كان يُفترض إطلاقه في 22 ديسمبر من مدينة كورو بغويانا الفرنسية، لن يُطلق قبل 24 ديسمبر بسبب مشكلة تقنية في الاتصال.

وأُجل تاريخ إطلاق «جيمس ويب» الذي ينتظره العلماء لبضعة أيام، بعد حادث خلال التحضيرات لإطلاقه والتي تطلّبت اختبارات إضافية، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «ناسا» في بيان أن «الفرق تعمل على مشكلة تقنية في الاتصال بين المرصد ونظام الإطلاق» على الأرض، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق بواسطة صاروخ «أريان 5» أُجلت إلى «24 ديسمبر على أقرب تقدير». وأعلنت أن تاريخًا جديدًا لإطلاق التلسكوب سيُحدد قبل، الجمعة.

ويُعتبر «جيمس ويب» جوهرة هندسية معقدة، وسيكون أكبر وأقوى تلسكوب يُرسل إلى الفضاء على الإطلاق. بُني في الولايات المتحدة تحت إشراف ناسا، ويضم معدات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

ووصل التلسكوب إلى غويانا الفرنسية في أكتوبر، بعد رحلة استغرقت 16 يومًا في سفينة انطلقت من كاليفورنيا.

وقُدم «جيمس ويب» على أنه خليفة التلسكوب «هابل» الذي أُطلق في العام 1990. وستشمل مهمته اكتشاف مراحل الفضاء كلها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكيل المجرات الأولى.

وسيوضع في مدار حول الشمس على بعد كيلومتر ونصف كيلومتر من الأرض.

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