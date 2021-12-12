الأدمغة الهندية تسيطر على معاقل التكنولوجيا العالمية

شيفاني ناندغاونكار (22 عامًا)، طالبة في إينديان انستيتيوت أوف تكنولوجي في بومباي، في 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

تسير طالبة التكنولوجيا، شيفاني ناندغاونكار (22 عامًا)، على خطى الرئيس التنفيذي الجديد لـ«تويتر» باراغ أغاروال (37 عامًا)، وكلاهما تخرج في جامعات هندية مرموقة.

وفيما لا تزال في فصلها الدراسي الأول في «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» في بومباي، أصبحت الشابة موظفة لدى شركة «غوغل»، أسوة بباراغ أغاروال الذي تخرج في الجامعة نفسها، وغيره ممن يصلون إلى أهم المراتب في الشركات التكنولوجية الأميركية الضخمة.

وتقول: «عندما علمت ما حصل مع باراغ، فرحت كثيرًا»، وفق وكالة «فرانس برس»، الأحد.

التعاطي مع مواقف معقدة

وتضيف: «إن الرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي خريج إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي أيضًا»، متابعة «أحلم (...) بأن أحظى بوظيفة عالية» في «غوغل».

وباراغ أغاروال (37 عامًا) هو أصغر مدير إداري لمؤشر «إس آند بي 500». ترك الهند بعد أن نال شهادته من «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» لمتابعة دراسات عليا في الولايات المتحدة قبل أن يعمل في شركات أميركية عدة.

ومن بين الهنود الآخرين الذين يشغلون مناصب عليا في مجال التكنولوجيا، أرفيند كريشنا من شركة «آي بي إم» ونيكيش أرورا من «بالو ألتو نتوركس»، وكلاهما من خريجي «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي»، إضافة إلى ساتيا ناديلا من «مايكروسوفت» وشانتانو ناراين من «أدوبي».

وبحسب المتخصصين، يعود ذلك لعوامل متعددة بينها ثقافة حل المشكلات والمهارات وإجادة اللغة الإنجليزية والعمل الجدي.

ويرى الملياردير فينود خصلا، وهو خريج «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» وأحد مؤسسي «صان مايكروسيستمز»، أن الهنود يعرفون «كيفية التعاطي مع مواقف معقدة»، علمًا أنه نشأ على تماس مع عدة مجتمعات وعادات ولغات.

نتحدى السلطة

ويقول: «إن المنافسة ضمن القطاع التعليمي في الهند والفوضى المجتمعية تسهمان في صقل مهارات التلامذة بالإضافة إلى التعليم المهني الصارم الذي توفره إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي».

وتتوقع سيليكون فالي من كوادرها في المناصب العليا أن يتمتعوا بخبرة مهنية وبروح القيادة وأن يجيدوا إدارة مجتمعات متنوعة في بيئات غير مستقرة.

ويعتبر الكاتب والجامعي الهندي-الأميركي فيفيك وادهوا أنه «في مجال الابتكار، يجب أن نجرؤ على كسر القواعد ويجب ان نكون جريئين».

ويتابع «لا يمر يوم واحد في الهند بدون أن تكسر القواعد أو أن تواجه بيروقراطية غير كفؤة أو فسادًا». ويضيف «مهارات كهذه مفيدة جدًا للابتكار في سيليكون فالي، لأننا بذلك نتحدى السلطة دائمًا».

المنافسة الباكرة

تبدأ المنافسة في وقت مبكر في الهند التي يزيد عدد سكانها على 1.3 مليار نسمة وحيث بدأ التركيز على أهمية التعليم منذ فترة طويلة.

وتُعد «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» من أهم جامعات الهند بحيث يتقدم أكثر من مليون شخص بطلبات للدخول إليها فيما 16 ألف مكان شاغر فقط سنويًا.

ومدى عام ونصف عام، درست شيفاني ناندغاونكار حتى 14 ساعة يوميًا، طيلة أيام الأسبوع.

ويشير وادهوا إلى أن آلية الدخول إلى فروع «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» أصعب «بعشر مرات من آلية الدخول إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد».

وأسس شبكة معاهد «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» العام 1950 رئيس الحكومة آنذاك جواهر لال نهرو لتزويد البلاد بخريجي العلوم والهندسة ذوي المهارات العالية بعد الاستقلال عام 1947.

أحلام كبيرة

غير أن الخريجين أصبحوا باتوا نحو الخارج وتحديدًا نحو الولايات المتحدة حيث الثورة الرقمية في أوجها.

ولم تكن تلك حال المهندسين الصينيين لأنهم لم يجدوا صعوبة في العثور على وظائف في بلدهم المزدهر اقتصاديًّا بعد تخرجهم من الولايات المتحدة، حسبما ذكر الأستاذ في جامعة جونز هوبكينز ديفيش كابور وهو خريج «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي».

وشرح نائب مدير «إينديان إنستيتيوت أوف تكنولوجي» في بومباي س.سودارشان أن «تطور القطاع الصناعي الهندي لم يكن متقدمًا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات» و»العديد ممن كانوا يطمحون إلى العمل في التكنولوجيا المتقدمة رغبوا في السفر إلى الخارج».

منذ سنوات، كان أكثر من نصف المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة من الهند ومعظمهم في مجال صناعة التكنولوجيا. وعلقت شيفاني ناندغاونكار أن عليها «أن تحلم أحلامًا كبيرة» لتتمكن من الوصول إلى القمة.