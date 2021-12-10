إرجاء ثالث رحلات «بلو أوريغن» المأهولة للفضاء إلى السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 ديسمبر 2021, 10:27 صباحا
صاروخ «نيو شيبارد» من «بلو أوريغن» بعد إقلاعه من غرب تكساس، 13 أكتوبر 2021 (أ ف ب)

أعلنت شركة «بلو أوريغن»، الأربعاء، أنها اضطرت إلى أن ترجئ يومين بسبب الأحوال الجوية رحلتها المقبلة إلى الفضاء التي يتوقع أن تكون ابنة أول أميركي صعد إلى الفضاء أبرز ركابها.

وأوضحت الشركة أن الرحلة التي كانت مقررة أصلًا، الخميس، أرجئت إلى الساعة 08.45 بالتوقيت المحلي من يوم السبت (14.45 ت غ) بسبب الرياح المتوقعة الخميس. وستنطلق الرحلة من غرب تكساس، وفق «فرانس برس».

وكانت لورا شيبارد تشرشلي، ابنة آلن شيبارد الذي أجرى رحلة تاريخية إلى الفضاء العام 1961، دعيت للمشاركة في ثالث رحلة مأهولة لشركة الفضاء التي أسسها الملياردير الأميركي جيف بيزوس.

أطلقت «بلو أوريغن» على صاروخها منذ تصنيعه اسم «نيو شيبارد» تكريمًا لآلن شيبارد.

ودعت «بلو أوريغن» للمشاركة في الرحلة أيضًا شخصية أخرى من المشاهير الأميركيين هو مايكل ستراهان، أحد مقدمي البرنامج التلفزيوني الصباحي «غود مورنينغ أميركا».

وتضم الرحلة أيضا أربعة ركاب آخرين دفعوا ثمن تذاكرهم، هم رجلا الأعمال ديلان تايلور وإيفان ديك، ورجلًا يدعى لاين بيس مع نجله كاميرون.

ولن يبقى هؤلاء في الفضاء سوى وقت قصير، إذ إن الرحلات تحت المدارية التي تنظمها «بلو أوريغن» تدوم نحو عشر دقائق فحسب بين الإقلاع والعودة إلى الأرض.

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