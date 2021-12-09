روسيا تعود إلى السياحة الفضائية برحلة لملياردير ياباني

الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يلقي التحية في بايكونور بكازاخستان، 8 ديسمبر 2021 (أ ف ب)

وصل الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا (46 عامًا)، الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة روسية، في رحلة تُعيد روسيا إلى قطاع السياحة الفضائية الذي خسرت فيه سابقًا أمام شركات أميركية خاصة مثل «سبايس إكس»، إذ يعد الاهتمام المتجدد بالقطاع بمكاسب مالية محتملة.

وأقلع الملياردير يوساكو مايزاوا (46 عامًا) والذي صنع ثروته في قطاع تجارة الملابس عبر الإنترنت، برفقة مساعده يوزو هيرانو ورائد الفضاء ألكسندر ميسوركين الذي قاد الصاروخ، على متن محطة الفضاء الدولية عند الساعة 16.11 ت غ، بحسب ما أظهرت مشاهد بثّتها وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، بحسب «فرانس برس».

وكانت الكبسولة «سويوز» قد التحمت بالجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية عند الساعة 13.40 ت غ، بعد ستّ ساعات من إقلاعها من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان.

خلال النهار، غادر الملياردير ومساعده ورائد الفضاء ألكسندر ميسوركين الذي سيقود صاروخ «سويوز»، فندقهم في بايكونور والبسمة ترتسم على وجوههم على وقع أغنية سوفياتية تبث عادة قبل إقلاع رواد الفضاء. وغُنّي جزء منها باللغة اليابانية. وعبّر مايزاوا عبر تويتر، قائلًا «إن الأحلام تتحقّق».

وعندما أقلع الصاروخ من بايكونور، وأضاء السماء الرمادية باللهب البرتقالي، صفّق حشد من أقارب الملياردير أتوا من اليابان لهذه المناسبة. وقال ريو أوكوبو (46 عامًا) الذي يهتّم بمشاريع مايزاوا الفضائية «المشهد مؤثر جدًا، كدت أبكي».

وسيمضي السائحان الفضائيان 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية وسيوثّق يوزو هيرانو الرحلة لبثّها عبر موقع «يوتيوب». وأشار رائد الفضاء ألكسندر ميسوركين إلى أن جدول أعمال زميليه في الرحلة سيكون مليئًا بالنشاطات ومن بينها مباراة بادمنتون «ودية» معهما. ووضع الملياردير لنفسه مئة مهمّة لإنجازها في الفضاء.

قبل ذلك ولأسابيع طويلة، استعدّ مايزاوا مع مساعده للرحلة في «ستار سيتي» قرب موسكو وهي مدينة بُنيت في الستينيات لتدريب أجيال من رواد الفضاء. ويوجد حاليًا سبعة أشخاص في محطة الفضاء الدولية، بينهم روسيّان وياباني.

عودة إلى الساحة

وتعود الرحلة الأخيرة لسائح ياباني إلى الفضاء الخارجي إلى العام 1990 حين أمضى صحفي وقتًا على المحطة الفضائية السوفياتية مير.

ويشهد قطاع الرحلات الخاصة إلى الفضاء الخارجي حركةً حاليًا بعد دخول الشركات العملاقة التي يملكها كلّ من الأميركيين إيلون ماسك (سبايس إكس) وجيف بيزوس (بلو أوريغن) والبريطاني ريتشارد برانسون (فيرجن غالاكتيك)، في سباق.

وفي شهر سبتمبر، نظّمت «سبايس إكس» رحلة سياحية امتدت ثلاثة أيام شارك فيها أربعة أشخاص لم يسبق لهم أن ارتادوا المدار من قبل. وتخطّط لتنظيم رحلات سياحية إلى القمر في العام 2023 بحضور وتمويل مايزاوا.

وتمثّل رحلة، الأربعاء، عودة وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» إلى الساحة بعد عقد من توقف الرحلات فيما قطاع الوكالات الفضائية في البلاد متسّم بفضائح الفساد والصعوبات الفنية والمالية.

والعام 2020، مع بدء تشغيل صواريخ ومركبات «سبايس إكس»، فقدت روسيا احتكارها للرحلات المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية وعشرات ملايين الدولارات كانت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالات الفضاء الأخرى تدفعها في مقابل كل مقعد في صاروخ «سويوز».

وتنظّم رحلة السائحين اليابانيين وكالة «روسكوزموس» وشريكتها الأميركية «سبايس أدفنتشرز»، بعدما أرسلت الشركتان رواد أعمال أثرياء إلى الفضاء الخارجي ثماني مرّات بين العاميْن 2001 و2009.

وأرسلت «روسكوزموس» أيضًا مخرجًا وممثلة إلى محطة الفضاء الدولية في أكتوبر لتصوير أول فيلم طويل يُصوّر في المدار تسعى من خلاله روسيا إلى التقدم على مشروع سينمائي أميركي منافس من بطولة توم كروز.